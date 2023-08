Flüchtlingen die Unterkunft verweigern: Nach AfD-Forderung reagiert Bürgermeister klar

Von: Carl-Christian Eick

Münsings Bürgermeister Michael Grasl hält nichts davon, mit Blick auf die Unterbringung von Geflüchteten im Landkreis „den Kopf weiterhin in den Sand zu stecken und alles auszublenden“. © sh/Archiv

„Zwangszuweisungen“ nennt Landrat Niedermaier die Verteilung von Flüchtlingen an einige Gemeinden im Landkreis. Ein AfD-Politiker fordert, dies zu verweigern.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Mitte September, das hat Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) angekündigt, beginnt die Verteilung von Geflüchteten nach einer festen Quotenregelung an die Gemeinden im Landkreis. Die „Zwangszuweisung“ (Niedermaier) erfolgt auf Basis der Einwohnerzahl. Die ersten Zuteilungen gehen wie berichtet nach Dietramszell, Eurasburg, Münsing, Sachsenkam sowie Greiling. Prof. Dr. Ingo Hahn, Landtagsabgeordneter der AfD und Direktkandidat seiner Partei bei der Landtagswahl am 8. Oktober im Stimmkreis 111 (Bad Tölz-Wolfratshausen/Garmisch-Partenkirchen Süd), fordert die fünf Rathauschefs auf, „die Asylantenunterbringung zu verweigern“.

Derzeit leben etwa 3000 Geflüchtete in den Unterkünften im Landkreis. „Aktuell steigen die Zugangszahlen in Bayern und damit auch für uns in Oberbayern sowohl im Bereich Asyl als auch bei dem ukrainischen Kriegsflüchtlingen wieder an“, so Landratsamtssprecherin Sabine Schmid. Man sei „am Limit“ erklärte Landrat Niedermaier kürzlich. Die Zuteilung an Kommunen sei alternativlos, „wir müssen gemeinsam diese Herausforderung bewältigen“. Ihm sei bewusst, dass das Vorgehen Verzicht und Solidarität erfordere, „aber die Menschen sind hier angekommen und brauchen Hilfe“.

Michael Grasl: „Tatsächlich ein humanitäres Problem“

AfD-Politiker Hahn hat unter den ukrainischen Kriegsflüchtlingen aber auch „Wirtschaftsmigranten aus fernen Staaten“ ausgemacht, in denen es keinen Krieg geben würde. Statt die Gemeinden im Kreis an ihre „Belastungsgrenze“ zu bringen, so Hahn in einer Pressemitteilung, müssten Land und Bund den „Zustrom“ von „nicht-europäischen Asylforderern“ stoppen. Zum Vorschlag des Landespolitikers, den Geflüchteten eine sichere Bleibe zu verweigern, stellt Michael Grasl (Freie Wähler), Rathauschef in Münsing sowie stellvertretender Sprecher der Bürgermeister im Landkreis, fest: „Landrat Niedermaier, alle Bürgermeister, unsere Abgeordneten und die kommunalen Spitzenverbände haben schon seit Monaten auf die Problematik aufmerksam gemacht. Einer Wiederholung des Problems im Wahlkampf bedarf es dazu nicht.“

Grasl betont gegenüber unserer Zeitung, dass eine Delegation aus den Landkreisen Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach „sogar nach Berlin gefahren ist“, um das Thema mit Bundespolitikern zu erörtern. Bayerns Landräte würden sich auch bei den Bezirksregierungen und der Staatsregierung zu Wort melden, „aber letztlich trifft es dann zum Schluss uns Gemeinden“. Doch der Münsinger Bürgermeister konstatiert: „Wir können aber die Busse nicht einfach zurückschicken oder die Leute aussteigen und im Freien übernachten lassen.“

Landrat: Zuteilung an Kommunen alternativlos

Grasl verweist auf zahlreiche Dienstbesprechungen auf Landkreisebene, die letztlich „aber nur immer wieder längst bekannte Probleme aufgezeigt“ hätten. „Wir müssen aus meiner Sicht versuchen, solidarisch über den Winter zu kommen und die Städte und Kommunen nicht noch mehr zu überlasten.“ Dies sei auch der Tenor der Mehrheit im Kreis der 21 Bürgermeister – „wobei weiterhin viele Fragen im Detail ungeklärt sind“, räumt Grasl ein. Denn den Kommunen – von der größten Stadt bis zur kleinsten Gemeinde – „wird zu viel aufgebürdet“ und die Hilfsbereitschaft der Bürger halte sich mittlerweile in Grenzen. „Eine Betreuung ist irgendwann nicht mehr leistbar, weder durch das Ehrenamt noch von den Verwaltungen.“

Gemeindesäle und Turnhallen sind belegt - „alles auszublenden bringt uns am wenigsten weiter“

Niemand wolle den Vereinen und Schulen die Gemeindesäle und Turnhallen „wegnehmen“, beteuert Grasl mit Blick auf die Unterbringung von Kriegsflüchtlingen und Asylsuchenden in solchen Liegenschaften. „Aber den Kopf weiterhin in den Sand zu stecken und alles auszublenden, bringt uns am wenigsten weiter.“

Die Probleme müssten „an anderer Stelle“ und zwar „auf globaler, Europa- und Bundesebene endlich ernsthaft, konsequent und glaubwürdig angepackt werden“, so der Münsinger Rathauschef – der nicht an eine schnelle Lösung glaubt. Grasl hat den Eindruck, dass „unser System leider auch ausgenutzt wird“ und viele Bürger „besorgt sind“. An „allen Ecken und Enden fehlen Arbeitskräfte, und gleichzeitig werden die meisten Geflüchteten ohne jede Perspektive auf Arbeit nur ,untergebracht‘ und erhalten Bürgergeld“. Für Grasl ein „gesellschaftliches, humanitäres und wirtschaftliches Problem“, das zu „Verwerfungen und Frustrationen“ führe. „Die guten Beispiele an Integration und Einbindung in den Arbeitsmarkt gehen unter. Wären mehr Leute in Arbeit, würde dieses Stimmungsbild wohl nicht so aussehen.“

Die Forderung des AfD-Politikers Hahn, die Aufnahme von Geflüchteten abzulehnen, hält Grasl unter rechtlichen Gesichtspunkten für „zumindest fraglich“. Die Regierung von Oberbayern und das Landratsamt „sind hier Vollzugs- und Verteilungsstellen, die Leute hin- und herzufahren und sich nur zu streiten, das darf nicht passieren“. Die „kommunale Familie“ müsse „jetzt erst mal zusammenhalten, damit man über den Winter kommt“. Auf politischer Ebene müsse alles unternommen werden, „diese Lage einzudämmen und mittelfristig auch zu beenden“. Grasl: „Denn eines Tages ist eine menschenwürdige Unterbringung auch nicht mehr zu gewährleisten – und eigenen Bürgern ist nicht zu vermitteln, dass es keinen Wohnraum mehr gibt.“