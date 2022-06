Frauen-Ortsverbände in Münsing fusionieren – Bruckmeir ist Ortsbäuerin

Nach der Fusion neu gewählt: (v. li.) Erste Ortsbäuerin Barbara Bruckmeir, Beirätin Katharina Walser, Vize Maria Singer und Beirätin Ingrid Holzapfel. Beirätin Katharina Strobl ist nicht auf dem Bild. © privat

Die Frauen-Ortsverbände des Bayerischen Bauernverbands (BBV) Münsing, Holzhausen und Degerndorf haben sich zusammengeschlossen.

Münsing – Weil die Ortsgruppe in Degerndorf seit Längerem keine Leiterin hatte, entschloss man sich zur Fusion. Holzhausen und Münsing dagegen sind rege Verbände. Es habe sich angeboten, alle drei zu vereinigen, so wie in der Nachbargemeinde Eurasburg geschehen, sagt die stellvertretende Kreisbäuerin aus Eurasburg, Maria Urban. Sie leitete zusammen mit dem Vize-Kreisobmann Nikolaus Riesch die Neuwahlen.

Ortsbäuerin ist nach der Fusion Barbara Bruckmeir, bisherige Chefin in Münsing. Ihre Stellvertreterin ist Maria Singer aus Holzhausen, Beirätinnen sind Ingrid Holzapfel, Katharina Walser und Katharina Strobl. Die ausgebildete Ernährungsfachfrau und Mutter von drei Kindern, Barbara Bruckmeir, kündigte an, in Zukunft verstärkt mit dem Projekt „Landfrauen machen Schule“ an die Schulen zu gehen.

80 bis 100 Liter Wasser täglich braucht eine Kuh

Vor Kurzem sei sie nach der langen Corona-Pause erstmals an der Münsinger Grundschule gewesen, erzählt sie. Sie habe den Kindern ein gesundes Frühstück mit Milch und Milchprodukten vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler seien sehr interessiert gewesen und hätten nach dem Unterricht die Zusammenhänge besser verstanden, so Bruckmeir. Etwa den, dass eine Kuh 80 bis 100 Liter Wasser pro Tag trinken müsse, damit sie sich wohlfühle, und dass Trinkwasserpreis-Erhöhungen für die Bauern deshalb hart seien.

Die neue Ortsbäuerin will erreichen, dass regional in der Landwirtschaft erzeugte Lebensmittel von der Bevölkerung noch mehr wertgeschätzt werden. Bruckmeir würde sich zudem wünschen, dass die Landwirte bei politischen Entscheidungen, wie dem Bau von Mobilfunkmasten oder Photovoltaik-Freiflächenanlagen, von Anfang an einbezogen werden. Ein Miteinander sei immer besser, sagt sie.

