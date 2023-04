Gemeinde will sich nicht „wegducken“: Münsing benennt drei Standorte für Flüchtlingsunterkünfte

Alle gelten als geeignet

Bisher gehört Münsing zu den „Untererfüllern“ bei der Quote im Landkreis. Nun hat der Gemeinderat drei mögliche Standorte für Flüchtlingsunterkünfte beschlossen.

Münsing – In diesen Tagen appellierte Landrat Josef Niedermaier eindringlich an die Landkreisgemeinden, Grundstücke oder Immobilien für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Der Münsinger Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am Dienstag, drei mögliche Standorte für das Aufstellen von sogenannten Leichtbauhallen zu melden.

Unterbringung für Flüchtlinge: Gemeinderat Münsing beschließt drei mögliche Standorte

Die Standorte sind dem Landratsamt bereits bekannt und werden für geeignet erachtet. Bauen würde die mobilen Unterkünfte der Landkreis mit finanzieller Unterstützung des Freistaats. In seiner Sitzung legte der Gemeinderat eine Reihenfolge für die drei Flächen fest. Für am besten geeignet hält das Gremium ein unbebautes, 1600 Quadratmeter großes Grundstück im Gewerbegebiet Am Schlichtfeld. Von Seiten des Eigentümers bestünde Einverständnis.

Die zweitbeste Lösung wäre für den Rat eine Leichtbauhalle auf einem Grundstück des Freistaats – es wurde für eine Ortsumfahrung freigehalten, die aber mittlerweile obsolet ist – östlich des Vereinszentrums am Hartlweg. Die aktuell landwirtschaftlich genutzte Fläche wurde von der Gemeinde gepachtet, um dort eventuell weitere Parkplätze zu schaffen.

Dort könnte eine Halle für circa 60 Geflüchtete mit Aufenthaltsräumen, Catering und außerhalb liegendem Sanitärbereich errichtet werden. Die Unterkunft wäre in fünf bis sechs Wochen gebaut und hätte eine Standzeit von ein bis zwei Jahren. Eine Containeranlage dagegen hätte eine längere Bauzeit und würde auch länger stehen.

Münsing: Leichtbauhalle könnte für 60 Geflüchtete errichtet werden

Als dritte und schlechteste Option benannte der Gemeinderat den Hartplatz der Sportanlage am Hartlweg. Helge Strauß (CSU) befürchtet, dass die unmittelbare Nähe zum Vereinszentrum mit dem stark frequentiertem Restaurant Pinocchio für Konflikte sorgen könnte. Der Hartplatz werde außerdem im Herbst und Winter gut von der Bevölkerung angenommen und vom Sportverein genutzt.

Sozialreferentin Regina Reitenhardt (Wählergruppe Münsing) sieht an der Stelle ebenfalls Konfliktpotenzial. Seitens des Helferkreises (den Reitenhardt 2015 ins Leben rief) bestehe kaum mehr Bereitschaft, Geflüchtete zu unterstützen, „auch aufgrund der Erfahrungen mit dem Landratsamt“, sagte sie.

Christine Mair (Grüne) schlug vor, den Gemeindesaal wie schon 2015 zur Verfügung zu stellen, da der Bau von Leichtbauhallen teuer und energieintensiv sei. Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) und die Mehrheit des Gemeinderats möchten jedoch verhindern, dass der viel genutzte Gemeindesaal oder die Turnhalle belegt werden.

Kulturreferent Georg Sebald (Wählergruppe Ammerland) meinte, gegen den Gemeindesaal spreche auch die unmittelbare Nähe zur Grundschule und zur Feuerwehr: „Das ist eine neuralgische Stelle.“ Für Reitenhardt bietet der Saal zudem viel zu wenig Privatsphäre für die Flüchtlinge.

Münsing gehört zu den „Untererfüllern“ bei der Quote im Landkreis mit einem unterschrittenen Soll von etwa 50 aufgenommenen Personen. Mit der Nennung der Standorte will sich Bürgermeister Grasl „nicht einfach wegducken“, wie er sagte, und auch mitbestimmen, wo Unterkünfte entstehen könnten.

