Gewerbesteuer in Münsing sprudelt - Kämmerer präsentiert Jahresrechnung

Die Gemeinde Münsing nahm im Jahr 2022 so viel Gewerbesteuer ein, wie noch nie. © Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

Im Jahr 2022 hat die Gemeinde Münsing 5,58 Millionen Euro Gewerbesteuer eingenommen - soviel wie noch nie. Kämmerer Hubert Kühn präsentierte nun die Jahresrechnung.

Münsing – Kämmerer Hubert Kühn rechnet auch in diesem Jahr mit einer weiterhin sprudelnden Gewerbesteuer. Das sagte er bei der Vorstellung der Jahresrechnung 2022 in der jüngsten Sitzung der Gemeinderäte. Wie berichtet nahm die Gemeinde Münsing im vergangenen Jahr 5,58 Millionen Euro Gewerbesteuer ein – das ist so viel wie noch nie. Und das, obwohl der Hebesatz mit 320 Prozentpunkten einer der günstigsten im ganzen Landkreis ist.

Gemeinde Münsing nahm 2022 3,58 Millionen Euro Gewerbesteuer ein

Kühn erinnerte daran, dass der Posten vor dem Jahr 2014 noch weniger als eine Million Euro betrug. Traditionell fiel in der reichen Seegemeinde immer die Beteiligung an der Einkommensteuer höher aus. Sie ist im Vergleich zu 2021 ebenfalls gestiegen, nämlich um zwei Prozent auf 3,77 Millionen Euro. Da trotz der Umlagen immer noch der größte Teil davon in der Gemeindekasse verbleibt – im Gegensatz zur Gewerbesteuer – ist sie nach wie vor die wichtigste Einnahmequelle.

An Staatszuweisungen gab es 2022 rund 1,16 Millionen Euro. Schlüsselzuweisungen entfielen wegen der hohen Steuereinnahmen. Die Wasserverbrauchsgebühren lagen bei 817 000 Euro, die Grundsteuer A und B brachte 741 000 Euro. Auf der Ausgabenseite schlugen im Verwaltungshaushalt die Personalkosten (2,12 Millionen Euro), die Kinderbetreuung (1,89 Millionen Euro) und die Wasserversorgung (knapp eine Million Euro) am kräftigsten zu Buche.

Positive Entwicklung in Münsing: Bürgermeister betont - „kein Grund, uns auf Lorbeeren auszuruhen“

Dem Vermögenshaushalt konnten 5,15 Millionen Euro vom Verwaltungshaushalt zugeführt werden. Die Summe fiel laut Kühn wieder höher aus als geplant. Bezahlt werden mussten für den Bau des Bürgerhauses 5,76 Millionen Euro. Sie stammen aus den Rücklagen. Die Reserven (zwölf Millionen Euro) sind damit aber noch lange nicht aufgebraucht.

Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) sagte zu dieser positiven Entwicklung, sie sei „kein Grund, uns auf unseren Lorbeeren auszuruhen“. Kühn möchte auch künftig den Spagat meistern zwischen antizyklischem Handeln, sprich Investieren, und dem Erhalt der finanziellen Leistungsfähigkeit, um auch in einer Rezession eine gewisse Durststrecke zu überstehen.

Thomas Schurz (CSU) und Josef Strobl (Wählergruppe Münsing) lobten ausdrücklich den fairen Gewerbesteuersatz Münsings. Auf Christine Mairs (Grüne) Frage, ob die Gewerbesteuer so hoch bleiben werde, meinte Kämmerer Kühn: „Ich denke, im Jahr 2023 werden wir noch einmal die fünf Millionen kratzen“. tal

