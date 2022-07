Ein Urgestein tritt ab - sein Nachfolger feiert am Freitag Premiere

Dirigentenwechsel bei der Degerndorfer Blasmusik: Günter Graf (untere Reihe, 3. v. re.) wird den Taktstock beim Konzert an diesem Freitag an Ludwig Gaar (mittlere Reihe, 4. v. li.) übergeben. © Degerndorfer Blasmusik

Degerndorfer Blasmusik: Günter Graf gibt nach 26 Jahren den Taktstock ab - Ludwig Gaar übernimmt ihn beim Konzert an diesem Freitag.

Degerndorf – Nach mehr als einem Vierteljahrhundert als Dirigent der Degerndorfer Blasmusik gibt Günter Graf den Taktstock an Ludwig Gaar weiter. Die Übergabe erfolgt im Rahmen des Konzerts am kommenden Freitag im Garten des alten Schulhauses in Degerndorf.

Der in Schäftlarn lebende Günter Graf kam vor genau 26 Jahren, im Juli 1996, durch Zufall nach Degerndorf. Ein ehemaliger Studienkollege von ihm leitete damals die Ascholdinger Musikkapelle, in der ein Degerndorfer spielte, über den er erfuhr, dass die Degerndorfer Blasmusik einen Dirigenten suchte. Graf, der Klarinette und Saxofon beherrscht und die Dirigentenausbildung absolviert hat, schaute sich die Blaskapelle an – und schon hatte er den Posten.

In den 26 Jahren habe er viel Schönes erlebt mit den Musikanten aus seinem Nachbarlandkreis, sagt der 64-Jährige. Er nennt die traditionsreichen Dorfabende und die Frühjahrskonzerte, die es seit etwa sechs Jahren gibt. Im neuen Vereinsheim im alten Schulhaus fühle sich die Kapelle mittlerweile wohl, nachdem Akustik-Probleme größtenteils behoben worden seien. Wie für alle Musikvereine seien die zwei Jahre der Pandemie auch für die Degerndorfer Blasmusik eine schwierige Zeit gewesen, sagt Graf. Eine ganze Zeit lang habe sie gar nicht geprobt und dann mit großen Abständen zueinander, was im Zusammenspiel nicht optimal sei. „Zum Glück sind alle Mitglieder bei der Stange geblieben.“ Schon vor der Pandemie hätten die Frauen und Männer für das Konzert am Freitag geprobt, sodass sie ihr Repertoire in den vergangenen Wochen nur hätten auffrischen müssen.

In der ersten Hälfte wird Günter Graf dirigieren – überwiegend traditionelle Stücke aus den vergangenen 25 Jahren, wie etwa „Auf dem Persischen Markt“ von Albert W. Ketélby, „Der Alte Dessauer“, die „Sehnsuchtspolka“ oder den „Bergblüten-Walzer“. Im zweiten Teil übernimmt dann Ludwig Gaar. Der Bezirksjugendleiter im Bezirk Isar-Mangfall leitete bisher die Jungmusikanten und vertretungsweise auch die große Kapelle. Seinem jungen Alter entsprechend wird er Flotteres präsentieren wie ein Medley aus Disney-Filmen oder den Graf-Zeppelin-Marsch. Graf wird noch einmal beim „Solo für zwei Klarinetten“ mitwirken. Doch sein letzter Auftritt bei der Degerndorfer Blasmusik wird das Abschiedskonzert nicht sein: „Wenn Not am Mann ist, werde ich selbstverständlich einspringen“, verspricht der Musikant. Und beim Bezirksmusikfest in Degerndorf im kommenden Jahr, wenn die Blasmusik ihr 100-jähriges Bestehen nachfeiert, will er ebenfalls dabei sein.

Info

Das Konzert im Garten des alten Schulhauses an der Schulstraße 7 in Degerndorf findet am Freitag, 8. Juli, ab 20 Uhr statt. Einlass ist um 19 Uhr. Bei schlechtem Wetter gibt es ein Zelt. Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Reservierungen werden unter Telefon 01 62/8 68 92 04 entgegengenommen.