Großbaustelle mitten im Wald: Neuer Hochbehälter wird für 1,7 Millionen Euro gebaut

Soll einmal 800 Kubikmeter fassen: Der neue Hochbehälter, der derzeit bei Weidenkam entsteht. © GEmeinde Münsing

Die Gemeinde Münsing errichtet für 1,7 Millionen Euro einen neuen Hochbehälter. Bei Weidenkam wurde die Großbaustelle eingerichtet.

Münsing – Von der Bevölkerung weitgehend unbemerkt entsteht in einem Waldstück bei Weidenkam gerade der neue Hochbehälter für Holzhausen, Ambach, St. Heinrich und Schechen. Das Bauvorhaben, das die Gemeinde immerhin rund 1,7 Millionen Euro kosten wird, steht ein wenig im Schatten der anderen großen Projekte wie Bürgerhaus oder Feuerwehrhaus in Ammerland.

Hochbehälter sind wichtige Speicheranlagen zur Wasserversorgung. In ihnen wird sowohl Trinkwasser als auch Nutzwasser gesammelt und hygienisch gelagert. Bei Bedarf wird beides an den Endnutzer abgegeben – an die Haushalte in der Umgebung, an die Feuerwehr zum Löschen und an die Landwirte zum Bewässern der Felder. Der Gemeinderat hatte auf Anraten des Arbeitskreises Trinkwasser beschlossen, einen neuen Hochbehälter in Weidenkam zu bauen, statt die bisherigen zwei Behälter dort zu sanieren.

Von der Staatsstraße Richtung Ambach sieht man einen Kran aus dem Wald ragen. Folgt man diesem „Wegweiser“, gelangt man zur Baustelle. Der bisherige Hochbehälter mit 200 Kubikmetern Fassungsvermögen ist bereits abgebrochen. Der Behälter mit 400 Kubikmetern steht noch und wird entfernt, sobald der neue mit 800 Kubikmetern fertig ist. Der Technische Leiter im Bauamt, Josef Limm, schätzt, dass der neue Hochbehälter Mitte nächsten Jahres in Betrieb gehen kann. Für die 200 Kubikmeter mehr Volumen als bisher habe man sich entschieden, um immer über eine Wasserreserve zu verfügen. „Gerade jetzt im Sommer, wo die beiden Campingplätze in Ambach und St. Heinrich voll sind, haben wir eine hohe Abnahme“, erklärt Limm.

Soll 800 Kubikmeter fassen: Neuer Hochbehälter für Münsing

Vor dem Aushub des Geländes wurden im Frühjahr die beiden Zubringerleitungen zu den bisherigen Behältern erneuert. Dies geschah über eine Länge von circa 360 Metern im modernen Spülbohrverfahren und über etwa 140 Meter über die klassische Verlegung im offenen Graben. Dabei wurden Verlegetiefen von bis zu fünf Metern erreicht. Ebenso wurde ein Teil der Entwässerungsleitungen gebaut. Die Bodenplatte für den neuen Wasserspeicher ist bereits gelegt, die Gerüste zeigen die Dimension des Bauwerks an. Aktuell sind die Außenwände an der Reihe.

Die Betonarbeiten seien aufwendig, da strenge Hygienevorschriften eingehalten werden müssten, sagt Limm. „Wir sind aber gut im Zeitplan.“ Ein weiteres aufwendiges Vorhaben, der Wasserleitungsbau im östlichen Teil der Bachstraße und im Lindenweg, verzögert sich dagegen. Er werde auf nächstes Jahr verschoben. „Wir werden die Straße sanieren und außer den Wasserleitungen auch Glasfaserrohre für den Breitbandausbau verlegen.“

Infos für Münsinger: Eine Versammlung ist geplant

Am 14. September sollen die betroffenen Anlieger in einer Versammlung über die Maßnahme informiert werden. Eine neue Kostenberechnung für Trink- und Abwasser steht in Münsing 2025 an. Bis dahin, so Limm, bleiben die Gebühren trotz der hohen Ausgaben stabil. Der neue Hochbehälter war bereits in die Kalkulation 2021 eingeflossen. Damals wurden die Preise moderat erhöht. TANJA LÜHR