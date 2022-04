Großbrand, Corona-Pandemie und Unwetter hinterlassen Spuren bei der Feuerwehr

Tagelang waren Einsatzkräfte der Feuerwehr bei einem Brand im Münsiger Ortsteil Sonderham gefordert. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Großbrand hielt sie tagelang in Atem, Unwetter und Hagel auch, dazu Brände und Unfälle: Die Feuerwehr Münsing blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Münsing – Die Pandemie hat bei der Freiwilligen Feuerwehr Münsing Spuren hinterlassen. Kommandant Peter Müller berichtete kürzlich in der Jahresversammlung, dass in den vergangenen beiden Jahren 14 aktive Mitglieder ausgeschieden oder ausgetreten seien. Somit zählt die Wehr derzeit 69 aktive Feuerwehrkräfte und drei Feuerwehranwärter zwischen 16 und 18 Jahren. Müller bedankte sich bei allen Ausgetretenen für ihren Dienst und ihr Engagement in den vergangenen Jahren.

Wegen Corona habe man den Übungsdienst und das Vereinsleben weitgehend einstellen müssen, sagte er. Der Anbau und die Renovierung der alten Fahrzeughalle sowie die Beschaffung und Einführung der neuen Schlauchpflegeanlage und der neuen persönlichen Schutzkleidung hätten nur mit erhöhtem Aufwand und mit zum Teil großer Verzögerung abgearbeitet werden können. An Einsätzen blickt die Stützpunktfeuerwehr Münsing seit 2020 auf zahlreiche Verkehrsunfälle und einige Brände zurück. Auch zu Hochwassereinsätzen musste sie im August 2020 ausrücken, hinzu kamen Unwetter- und Hagelschäden.

Ehrung für 25 Jahre Dienstzeit bei der Münsinger Feuerwehr: (v. li.) Robert Schmid (KBI), Manuel Ridinger (KBR), Ägidius Paulus, Peter Müller, Bastian Ridinger, Martin Will, Hubert Bernwieser, Thomas Sellmeier, Klaus Strobel und Erich Zengerle (KBR). © Freiwillige Feuerwehr Münsing

Tagelang in Atem hielt die Aktiven der Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens in Sonderham. Hier waren gleich mehrere Feuerwehren vor Ort. Die Bergung eines verunglückten Arbeiters aus einer Müllpresse, ebenfalls in Sonderham, gestaltete sich im Oktober 2021 laut Müller als äußerst schwierig und belastend.

Feuerwehr Münsing: Der Kommandant tritt ab

Der Erste Kommandant kündigte zum Abschluss seines Berichts an, sein Amt zum Jahresende niederzulegen. Er bedankte sich für die „faire und kameradschaftliche Zusammenarbeit“ beim Verwaltungsrat, bei den Führungsdienstgraden, der Kreisbrandinspektion, der Gemeinde, allen Feuerwehrmitgliedern und besonders bei seinem Stellvertreter Christoph Lechner.

Jugendwart Michael Thanei berichtete, dass die Jugendgruppe weiterhin aus acht Feuerwehranwärtern bestehe. Er lobte sie für die engagierte Beteiligung bei den Übungen, aber auch beim Arbeiten am Anbau und den Vereinsaktivitäten. Eine 24-Stunden-Übung gemeinsam mit der Jugendgruppe aus Icking und dem BRK Wolfratshausen sowie ein Kurs für Ersthelfer standen im Jahr 2021 ebenfalls auf dem Plan. Auch konnte die Jugendgruppe erfolgreich an den ersten Leistungsprüfungen teilnehmen. In diesem Jahr soll es laut Thanei eine neue Jugendgruppe geben, „hierfür darf jeder gerne werben“, sagte er.

Das Ehrenkreuz erhielten (v. li.) der Zweite Kommandant Christoph Lechner, der Erste Kommandant Peter Müller, Josef Reiser, Robert Müller und der Erste Vorsitzende Maximilian Bauer. © Freiwillige Feuerwehr Münsing

Feuerwehr ist viel gefordert: Rückblick auf Corona-Jahre

Kreisbrandrat Erich Zengerle und Münsings Zweiter Bürgermeister Josef Strobl richteten Grußworte an die Versammelten. Ohne die Eigenleistung der Freiwilligen wäre es nicht möglich gewesen, den Anbau ans Feuerwehrhaus und die Schlauchwaschanlage zu stemmen, sagte Strobl. Er entschuldigte sich im Namen der Gemeinde für mögliche Behinderungen wegen der Bauarbeiten am neuen Gemeindezentrum. Die Bauleiter wüssten Bescheid und versuchten, bei Alarm so viel Platz wie möglich zu machen.

TANJA LÜHR