Harmonischer Höhepunkt mit 900 Teilnehmern: Degerndorf feiert gelungenes Bezirksmusikfest

Es funkeln die Sterne am weiß-blauen Firmament: Im voll besetzten Zelt spielten die Kapellen auf – im Bild die Musikkapelle Münsing. © Matthias Wupper

Über das lange Wochenende fand in Degerndorf das Bezirksmusikfest statt. Rund 900 Teilnehmern kamen. Höhepunkt war der Feldgottesdienst am Sonntag mit Festzug durchs Dorf.

Degerndorf – Auf vier rundum gelungene Festtage konnten die Blaskapelle und der Burschenverein Degerndorf am Sonntag zurückblicken. Sie richteten über das lange Wochenende das 22. Bezirksmusikfest des Verbands Isar-Mangfall im Musikbund von Ober- und Niederbayern (MON) aus. Gleichzeitig feierten sie ihr 101-jähriges (Musik) und ihr 51-jähriges (Burschen) Bestehen nach.

Bezirksmusikfest in Degerndorf: Höhepunkt war der Feldgottesdienst am Sonntag

Höhepunkt war der Feldgottesdienst am Sonntag mit anschließendem Gemeinschaftschor und Festzug durchs Dorf zum Zelt am Windsberg. Blaskapellen-Vorsitzender Stephan Henschelchen stellte die teilnehmenden Musikanten nach der Messe zum Chor auf. Durch die umliegenden Häuser ergab sich eine tolle Akustik. Bezirksdirigentin Elisabeth Hinterholzer von der Holzhauser Kapelle und Ludwig Gaar von den Degerndorfern führten durch zwei weitere festliche Stücke.

Im Gleichschritt: Auch die Gastgeber, die Degerndorfer Blasmusik, marschierten mit. © Matthias Wupper

„So, wie die Musik zusammenspielt, sollten wir auch in der Gesellschaft zusammenspielen“, hatte Pfarrer Martin Kirchbichler zuvor in seiner Predigt gesagt. „Wir haben ein paar Jahre hinter uns, in denen es nicht möglich war, miteinander zu musizieren und zu feiern. Jetzt gilt es, wieder nach vorne zu schauen und die Zukunft miteinander zu gestalten“.

Die Redner, MON-Präsident und Landrat Josef Niedermaier, sowie Schirmherr Bürgermeister Michael Grasl, konnten sich dem in ihren Grußworten nur anschließen. Die Gemeinschaft gerate in den aktuellen Krisenzeiten „ein wenig unter die Räder“, sagte Niedermaier. Sie solle sich ein Beispiel an der Musik nehmen, wo trotz aller Verschiedenheit der einzelnen Instrumentalisten am Ende immer ein harmonisches Ergebnis stehe.

Bezirksmusikfest in Degerndorf: Grasl zitiert verstorbene Blasmusiklegende

Grasl zitierte die verstorbene Blasmusiklegende Ernst Mosch. Der habe einmal gesagt, er möge „Leistung, ohne viel zu reden“. Dasselbe gelte für die beiden Geburtstagskinder, die Blaskapelle und die Burschen. Diese hätten ein perfektes Bezirksmusikfest auf die Beine gestellt – und das, obwohl die Wiese beim Aufbau des Zelts noch ein einziges Schlammloch war. Als Dank und Lohn reiche ihnen eine schöne Nachfeier.

900 Teilnehmer zogen Sonntagmittag in einem Festzug durch das von den Bewohnern mit Blumen und weiß-blauen Bändern geschmückte Dorf, darunter 25 Musikkapellen und acht Vereine. Eine Kutsche, gezogen von vier prächtigen, schwarzen Kaltblütern brachte frischen Augustiner-Nachschub zum Zelt.

Prächtiger Anblick: Ein Vierspänner der Augustiner Brauerei führte den Festzug an. © Matthias Wupper

Alle erwiesen sie den Veranstaltern die Ehre – von den zwei anderen örtlichen Musikkapellen über die benachbarten Beuerberger, Geltinger und Lüßbacher Musikanten bis hin zu den entfernteren Kapellen, Spielmannszügen und Gebirgsschützen aus Bad Tölz, Arget, Otterfing und Waakirchen. Sogar bis aus der Steiermark war der mit den Degerndorfern befreundete Musikverein Hatzendorf angereist.

Die Österreicher hatten am Samstag beim Burschenvereins-Jubiläum aufgespielt. Am sehr gut besuchten Seniorennachmittag am Freitag wurden die Besucher von den Jungmusikanten der verschiedenen Kapellen im Bezirk bestens unterhalten. Publikumsmagnet waren am Vatertag das Wiagsogschnein mit über 40 jungen Madln und Burschen sowie eine Trachtenmodenschau mit Models aus den Reihen der Degerndorfer.

Publikumsmagnet waren Wiagsogschein und Trachtenmodenschau

Für ihre Verdienste im Bezirk Isar-Mangfall wurden Matthäus Hammerl als ehemaligem Bezirksleiter und Hans Wohlfahrter als ehemaligem Bezirksdirigenten die Bezirksehrennadeln in Gold verliehen. Ebenso erhielt Richard Nopper aus Bayerischzell die Auszeichnung in Gold von MON-Präsident Josef Niedermaier und Bezirksleiter Franz Haidu.

Ein schönes Zeichen, ganz im Sinne von Pfarrer Kirchbichlers Predigt vom Zusammenspiel, war es, dass sowohl Niedermaier als auch Grasl – der eine an der Klarinette, der andere an der Tuba - beim Festzug mit ihren Musikkapellen Bad Tölz und Holzhausen mitmarschierten, statt in einer Ehrenkutsche vorneweg zu fahren. Von Tanja Lühr

