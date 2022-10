Heftige Vorwürfe gegen Münsinger Gemeinderat - Landrat spricht von „Skandalisierung“

Teilen

Gut besucht wie lange nicht mehr war die Bürgerversammlung im Münsinger Gemeindesaal. © hans Lippert

Auf der Bürgerversammlung in Münsing ging es hoch her. Ein Gemeinderat fühlte sich veranlasst, etwas klar zu stellen: Es werde „absolut nichts gemauschelt“

Münsing – Johannes Müller hat es geschafft, den Großteil der Münsinger Bürgerversammlung mit seinen Anträgen auf mehr Transparenz zu bestreiten. Wie berichtet hat der junge Mann, Enkel des früheren Bürgermeisters Müller, bei sämtlichen übergeordneten Behörden einschließlich des Innenministeriums die Gemeinderatsklausuren der vergangenen Jahre beanstandet.

Heftige Vorwürfe gegen Münsinger Gemeinderat - Landrat spricht von „Skandalisierung“

In der sehr gut besuchten Bürgerversammlung am Donnerstagabend im Gemeindesaal beantragte er, dass die Protokolle von insgesamt elf dieser Klausuren und internen Treffen seit 2016 auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht werden sollen. Es ging dort unter anderem um die Zukunft des „Milchhäusls“ und um die Kostenexplosion beim Bürgerhaus. Letztere sei den Räten bekannt gewesen, der Öffentlichkeit aber nicht, kritisiert Müller. Die Regierung von Oberbayern hatte Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) deshalb auch gerüffelt; die interne Sitzung habe einen „vorberatenden Charakter“ besessen. Insgesamt konnten die Behörden jedoch keine gravierenden Verstöße gegen die Gemeindeordnung feststellen. Zwölf anwesende Wahlberechtigte, darunter auch zwei Gemeinderätinnen, stimmten dem Antrag von Johannes Müller zu. Die Mehrheit (60 Berechtigte) lehnte ihn ab oder enthielt sich aufgrund der Komplexität der Materie.

Bürgermeister Grasl stellt klar: Für Transparenz wird gesorgt

Petra Schulze, Vize-Vorsitzende des Ostuferschutzverbands, sprang dem Antragsteller bei. Auch sie wünsche sich mehr Offenheit, sagte sie, vor allem zum Seniorenwohnstift des Kuratoriums Wohnen im Alter (KWA) in Ambach. Auf Grasls Seite schlugen sich ehemalige und amtierende Gemeinderäte. Der Antrag sei „in keiner Weise nachvollziehbar“ (Peter Bromberger), es sei „absolut nichts gemauschelt worden“ (Georg Sebald).

Für seine Erklärung, die er bewusst erst nach der Abstimmung abgab, erhielt Rathauschef Grasl langen Applaus. Sämtliche Ergebnisse interner Zusammenkünfte – außer Personal- und Grundstücksangelegenheiten – würden von der Gemeinde im Nachhinein öffentlich gemacht, sagte er. Klausuren dienten der Information insbesondere neu gewählter Gemeinderäte und dem persönlichen Austausch. Themen würden dort nur allgemein behandelt, ohne Beschlüsse zu fassen.

Landrat sieht „Skandalisierung“ - dabei gebe es noch viele wichtige Themen

Sehr wundern musste sich Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) über die Diskussion: „In meiner ganzen Amtszeit habe ich es nicht erlebt, dass die Arbeit eines Gemeinderats derart skandalisiert wird.“ Zuvor hatte Niedermaier in seinem Grußwort über „wirklich wichtige Themen“ gesprochen. Der Landkreis stehe vor einer Herausforderung durch eine neue Welle an syrischen und afghanischen Flüchtlingen. Die Zahlen seien ähnlich hoch wie 2015/2016, nur rege sich im Moment niemand darüber auf. Der Landkreis erwarte kommende Woche einen Bus mit 50 Geflüchteten, die es zu verteilen gelte. Dafür könnten wieder Turnhallen benötigt werden. Dies sowie die Umsetzung der Entlastungspakete für die Bürger und die Umstellung des Arbeitslosengelds II auf das Bürgergeld ab 2023 würden das Landratsamt künftig personell und finanziell stark beanspruchen, sagte der Landrat. Er sei zuversichtlich, das erneute Flüchtlingsaufkommen zu meistern. Den Menschen aus der Ukraine gegenüber hätten die Landkreisbürger einen „großartigen Zusammenhalt“ bewiesen.

Mehr Busse für Münsing: Landrat spricht von „enormen Investitionskosten“

Auf die Frage aus der Versammlung nach mehr öffentlichen Bussen und einer Haltestation für den X-Bus in Münsing, ging Josef Niedermaier ebenfalls ein. Buslinien seien mit enormen Investitionskosten verbunden. Im Moment fielen leider auch sehr viele Busfahrer wegen Krankheit aus. Grünen-Kreisrätin Christine Mair ergänzte, dass ab 2023 eine Taktverdichtung in Münsing geplant sei, vorerst an den Samstagen. Die Sorge eines Bürgers, dass im Fall eines Blackouts nicht nur die Strom- sondern auch die Wasserversorgung in der Gemeinde gefährdet sein könnte, konnte Bürgermeister Grasl ausräumen. Münsing verfüge über drei Notstromaggregate für die Wasserversorgung. Alle Kommunen würden unabhängig davon Notfallpläne erarbeiten.

Degerndorfer Weiher: Wie gehts weiter?

Wie es mit dem Degerndorfer Weiher weitergehe, wollte ein Bürger wissen. Laut Grasl wird er im Herbst entschlammt. Gleichzeitig würden Fische, Muscheln und geschützte Pflanzen umgebettet. Nächstes Jahr lasse man den Damm und den Mönch sanieren. Die Planungen liefen. Horst Schmieder, Vorstandsvorsitzender von KWA, konnte die Frage nach der Anzahl der Tagespflegeplätze im künftigen Seniorenwohnstift beantworten: Es seien 14, die allen Bürgern offen stünden.