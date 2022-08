Heizöl fließt ins Erdreich: Polizei geht von hohem Schaden aus

Von: Sabine Schörner

Folgenschwerer Unfall in Münsing: Heizöl floss dort in die Erde - der Schaden wird von der Polizei auf 30.000 Euro taxiert (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa/dpa-tmn

Folgenschwerer Unfall in Münsing: Heizöl floss dort in die Erde. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun.

Münsing – Zu einem laut Polizei schwerwiegenden Ölunfall kam es am Samstag gegen 9 Uhr an einem Anwesen in Oberambach (Gemeinde Münsing). Dabei wurde eine Fläche von circa acht Mal drei Metern mit Heizöl verunreinigt. Der Unfall passierte, als ein Heizölfahrzeug damit begann, den Tank eines Gebäudes zu befüllen. Dabei trat aus dem Fahrzeugtank unkontrolliert Heizöl aus und sickerte ins Erdreich.

Grund für den Austritt war nach derzeitigem Ermittlungsstand eine fehlende Ablassschraube, die nach einer Reparatur des Öltanks nicht wieder eingesetzt worden war. Umgehend wurden das Wasserwirtschaftsamt Weilheim und die Freiwillige Feuerwehr Münsing hinzugerufen, um die verunreinigte Bodenfläche abzutragen. Die Feuerwehr war laut Polizei mit zehn Einsatzkräften vor Ort. Die Höhe des Sachschadens wird auf 30 000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Wolfratshausen hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen aufgenommen.

