Jan Wannemacher bringt erste EP heraus – Konzert im Hinterhalt

Es gibt Neues von Jan Wannemacher. Der Münsinger Singer-Songwriter und Gitarrist, bekannt durch das „Heischnupfa“-Lied, bringt seine erste EP heraus.

Münsing – Sie heißt „Oa Quartl“ und wird auf YouTube, Spotify, iTunes und anderen Musik-Streaming-Diensten erhältlich sein. Am Donnerstag, 13. April, gibt der 32-Jährige ein Release-Konzert im Geltinger Hinterhalt, tags darauf sind die Tracks online zu hören. Jan, der auch als Solokünstler mit Loop-Station auftritt, hat alte und neue Songs diesmal gemeinsam mit seiner Band arrangiert. Das Trio besteht aus ihm an der Gitarre, Ilya Khenkin an der Tuba und Lukas Schöberl am Cajon (Kistentrommel). Das Liebeslied „Soiz in meiner Suppn“ singt Jan im Duett mit der Münsingerin Helena „Leni“ Grasl. Dazu wird auch ein neues Musikvideo erscheinen. Unsere Mitarbeiterin Tanja Lühr traf den Liedermacher in seiner Wohnung im Ortsteil Reichenkam, um über seine Musik und die neue EP zu reden.

Hallo Herr Wannemacher, sagen Sie mal, so von Allergiker zu Allergiker: Haben Sie an den ersten warmen Frühlingstagen auch schon Hasel- und Erlenpollen gespürt?

Wannemacher: Nein, zum Glück reagiere ich nur auf Gräser. Mai und Juni sind meine schlimmsten Monate.

Das „Heischnupfa“-Lied samt witzigem Video hat vergangenes Jahr im Juni Ihre Bekanntheit enorm gesteigert. War es eine Art Durchbruch?

+ Jan Wannemacher: Der Singer-Songwriter lebt in Münsing. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wannemacher: Es war auf jeden Fall ein großer Erfolg und ein super Einstieg für mich in die Mundart-Szene. Das Lied haben unter anderem Radio Alpin FM, die Bayernwelle und Radio BUH gespielt. Ich glaube, ich habe mit dem Thema einen Nerv getroffen bei den Hörern. Das Video hat vielen Leuten Spaß gemacht, und ich bin mit etlichen über den Heuschnupfen ins Gespräch gekommen. Dabei ist mir nochmals bewusster geworden, wie viele Menschen genauso oder noch schlimmer davon betroffen sind als ich.

Was ist nach der Single passiert? Wie kam es dazu, dass Sie jetzt eine EP veröffentlichen?

Wannemacher: Ich war den Sommer über auf vielen unterschiedlichen Bühnen unterwegs und habe dabei tolle Erfahrungen gesammelt. Besonders aufregend war es auf dem Brass Wiesn Festival mit meiner Band. Die Stimmung und Resonanz vor Ort waren einfach großartig. Das hat mich weiter angetrieben, auf die nächste Veröffentlichung hinzuarbeiten und dem Akustik-Trio-Konzept treu zu bleiben. Im Herbst sind dann die neuen Aufnahmen entstanden, die es jetzt ab Mitte April zu hören gibt. Eine EP mit mehreren Liedern zu produzieren und zu veröffentlichen, hat mich sehr gereizt. Es ist eine Steigerung zur Single und hat den schönen Effekt, dass man bald mehr Musik von mir hören kann.

Wie entsteht ein Song? Haben Sie erst eine Melodie im Kopf und dichten einen Text dazu oder ist es umgekehrt?

Wannemacher: Das ist unterschiedlich. Bei „Oa Quartl geht no“ und „Soiz in meiner Suppn“ hatte ich zuerst die Idee zum Text. Bei „Obandln“ und „Wenn de Bladl foin“ (alle Titel auf der neuen EP, Anmerkung der Redaktion) war als erstes die Melodie da. Die Inspiration für meine Lieder kommt aus dem Alltäglichen, von dem, was mich bewegt und beschäftigt. Text und Melodie entwickeln sich beim Schreiben der Lieder meistens zeitgleich. Das heißt, ich sitze an meiner Gitarre, spiele die Melodie und improvisiere dazu. Es ist ein kreativer und teilweise chaotischer Prozess, bei dem ich immer wieder überwältigt bin, wenn ein Lied fertig ist, weil man am Anfang oft gar nicht abschätzen kann, wo die Reise hingeht.

Die fünf Titel auf der EP – ein Intro und vier Lieder – haben Sie alle schon auf Konzerten gespielt.

Wannemacher: Ja, ich habe sie schon x-mal live gespielt, aber auch unterschiedliche Versionen ausprobiert und an den Liedern weitergefeilt. Viele Ideen für das Arrangement sind mit der Zeit in den Proben mit meiner Loop-Station und der Band entstanden. So klingt zum Beispiel „Obandln“ jetzt auf der EP etwas anders als noch in meiner Akustik-Version auf YouTube.

Woher kommt der EP-Name „Oa Quartl“?

Wannemacher: Ein Song auf der EP heißt „Oa Quartl geht no“, in dem es darum geht, dass ich mir mit einem Freund eine Halbe teile, also jeder erst mal „oa Quartl“ – ein Viertel – trinkt. Das Bier bleibt so länger frisch – doch unbedingt weniger trinkt man dadurch nicht (lacht). Dieses Lied allein ist aber nicht der Aufhänger für den Titel. Jedes der vier Lieder ist auch „oa Quartl“ vom Ganzen. Jedes Lied ist ein Teil von mir und meiner Geschichte, was ich auch auf dem Coverfoto verkörpert habe. Die Zahl vier ist nicht unbedingt meine Glückszahl, aber in dem Fall passt alles: Wir sind vier Musiker mit Leni, und am 14. April erscheint die EP. Ich mag so was.

Sind Sie nach Corona wieder gut gebucht mit Live-Auftritten?

Wannemacher: Zum Glück, ja. Schon letztes Jahr lief es gut. Heuer spiele ich neben meinen Solo-Shows auch öfters mit meinem Akustik-Trio. Am 25. März hat uns das Publikum bei einem Bandcontest in Kiefersfelden zum Sieger gewählt. Dadurch bekommen wir einen Auftritt auf dem Luegstock Festival, beziehungsweise dem Kurpark Open Air. Weitere Höhepunkte dieses Jahr sind das „Kufstein Unlimited“, das „Waikiki-Festival“ im Chiemgau, die Open Air Sommerparty in Erding und natürlich meine Release-Konzerte im April, angefangen mit dem 13. April im Hinterhalt.

Auf Ihrer Homepage findet man auch Englischsprachiges von Ihnen. Haben Sie sich mittlerweile auf Bairisch und Deutsch spezialisiert?

Wannemacher: Meine Vorbilder sind tatsächlich viele amerikanische Künstler, allen voran John Mayer, Jack Johnson, Jason Mraz und Lionel Richie. Inzwischen singe ich aber überwiegend auf Bairisch und Deutsch. Musikalisch bewege ich mich im Pop-, Rock- und Folk-Umfeld mit Einflüssen aus Jazz, Hip-Hop und Funk. All das mische ich in meinen Konzerten. Ich will mich da nicht einkasteln lassen. Auch im Hinterhalt möchte ich möglichst viel von mir zeigen.

Wie kam es zum Kontakt mit Hinterhalt-Wirtin Assunta Tammelleo?

Wannemacher: Ich war dort schon oft als Gast, auch beim grandiosen Release-Konzert von Balloon Pilot. Assunta und der Kulturverein Isar-Loisach (KIL) engagieren sich stark für die lokale Szene. Das finde ich super. Ich mag die Räumlichkeiten – nicht zu klein und nicht zu groß. Ich will dort einen Einblick geben in meine Welt, mal solo mit der Loop-Station, mal mit der Band. Alle sollen Spaß haben und von dem Konzertabend etwas mitnehmen. Das ist mein Anspruch.

Ist das Video zu „Soiz in meiner Suppn“ wieder so originell wie das zu „Heischnupfa“?

Wannemacher: Es ist anders. Im „Heischnupfa“-Video haben wir den Liedtext teilweise eins zu eins ins Bild übertragen, wie zum Beispiel die Verkehrskontrolle, und mehr eine Geschichte erzählt. Bei „Soiz in meiner Suppn“ haben wir ein anderes Konzept verfolgt, weil ich die Band und vor allem das Gesangsduett mit Leni mehr in den Fokus rücken wollte. Da die Zusammenarbeit mit Kameramann Maximilian Lamm beim „Heischnupfa“ so gut funktionierte, hat er auch dieses Mal alles in Szene gesetzt. Und dank der Familie Mair konnten wir auch wieder in Münsing, in der Lothhof-Tenne, drehen.

Was erwarten Sie sich von der neuen Veröffentlichung?

Wannemacher: Großen Ruhm und Erfolg (lacht). Nein, mal ehrlich, ich freue mich einfach, dass ich es bis zu diesem Punkt geschafft habe und jetzt die Arbeit der letzten Monate präsentieren kann. Superschön wäre es natürlich, wenn sich viele Leute meine Musik anhören und zu meinen Konzerten kommen würden. Die EP-Release-Party im Hinterhalt ist für mich ein wichtiger Meilenstein, den ich mit meinen Fans und Unterstützern, den Mitwirkenden im Projekt und der Öffentlichkeit gerne feiern möchte.

