Kia kracht in Audi-Heck

Zwei Leichtverletzte und rund 25 000 Euro: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am kürzlich in Münsing ereignet hat.

Münsing - Laut Polizei war ein 41-jähriger Otterfinger mit seinem Audi auf der Staatsstraße 2072 von Deining kommend unterwegs in Richtung Egling. An der Einmündung zur Marienstraße musste er seinen Pkw wegen eines vor ihm fahrenden Linksabbiegers abbremsen. Ein nachfolgender Eglinger (69) erkannte die Situation zu spät und krachte mit seinem Kia ins Heck des Audi. Der Rettungsdienst brachte die zwei Autofahrer nach der Erstversorgung in die Wolfratshauser Kreisklinik. Beide jeweils schwer beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Egling beseitigten an der Unfallstelle ausgelaufene Flüssigkeiten.