Kindergarten in Münsing feiert 30. Geburtstag - und muss Abschied von Leiterin nehmen

Vor dem neuen Maibaum: Die Mitarbeiterinnen des Heinrich-Obermeier-Kindergartens mit der scheidenden Leiterin Marion Ulbrich (4. v. li.) © Privat

Der Kindergarten Degerndorf feiert sein 30-jähriges Bestehen mit einem zünftigen Maifest. Neben Spielen und Schmankerln gab‘s auch etwas Abschiedsschmerz.

Degerndorf – Sein 30-jähriges Bestehen feierte am Wochenende der kommunale Heinrich-Obermeier-Kindergarten in Degerndorf. Man verband den runden Geburtstag mit einem zünftigen Maifest. Der Garten war liebevoll weiß-blau dekoriert, und es wurde ein kleiner Maibaum aufgestellt. Zahlreiche Gäste gratulierten: Eltern und Verwandte, die Degerndorfer Blasmusik, die Kindergruppe des Trachtenvereins Seeröserl, Bürgermeister Michael Grasl, Gemeindekämmerer Hubert Kühn und einige Gemeinderäte. Kinder und Angestellte waren in Tracht erschienen.

Christina Bock als Leiterin der ersten Stunde wurde von ihrer Nachfolgerin Marion Ulbrich herzlich mit dem Hinweis begrüßt, vor 16 Jahren ein echtes „Schatzkästchen“ übernommen zu haben. Auf Marion Ulbrich folgt im Herbst als neue Leiterin Birgit Koschnik nach. Sie arbeitet bereits seit 2013 in Degerndorf als Gruppenleiterin. Mit etwas Wehmut, Dankbarkeit und Freude zugleich sagte Ulbrich, dass dies ihr letztes, großes Kindergartenfest sei.

Münsings Bürgermeister Grasl lobt Erzieherinnen: „Wie ein Schatz“

„Es gibt kein Schatzkästchen ohne Schätze. Und wie ein Schatz ist auch unser Personal“, begann Bürgermeister Grasl seine Begrüßung und stellte das Team der Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen in den Mittelpunkt. Vroni Hacker vom Elternbeirat und Marion Ulbrich verteilten für viele fleißige Helfer eigens angefertigte Lebkuchenherzen. Die Feier klang mit Spielen, Gesang, Blasmusik und kulinarischen Schmankerln am Nachmittag aus. tal