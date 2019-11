Kommunalwahl 2020: Einigkeit Degerndorf stellt ihre Liste auf - zwei Namen fehlen

Die Gruppierung Einigkeit Degerndorf hat ihr Liste für die Kommunalwahlen 2020 aufgestellt. Zwei amtierende Gemeinderäte treten nicht mehr an.

Degerndorf – Die beiden amtierenden Gemeinderäte der „Einigkeit Degerndorf“, Christian Holzapfel und Ludwig Derleder, treten bei den Kommunalwahlen im März 2020 nicht mehr an. Damit werden – wie bei der Wählergruppe Holzhausen, wo Ernst Ramerth und Anton Huber aufhören – die Karten neu gemischt.

Auf Platz eins und zwei der Gemeinderatsliste wurden bei der gut besuchten Aufstellungsversammlung im neuen Alten Schulhaus Markus Leuenberger und Simon Berger gewählt. Leuenberger ist selbstständiger Zimmerer, verheiratet, Vater von zwei Kindern, bei den Veteranen und in der Theatergruppe aktiv. Der 42-Jährige sagt, er würde sich wünschen, dass Entscheidungen im Gemeinderat schneller fielen, dass „nicht so viel um den heißen Brei herumgeredet“ werde. Allerdings, so gibt er zu, habe er erst einmal eine Sitzung besucht. Der Wirtschaftsingenieur und Unternehmer Simon Berger (Firma Aerob) ist mit 37 ebenfalls ein noch junger Kandidat und häufig Zuhörer, wenn es um Degerndorfer Themen geht.

In dem 600-Einwohner-Dorf ist man stolz darauf, auch diesmal wieder eine Liste mit 16 Bewerbern ohne Mehrfachnennungen zustande gebracht zu haben. Die „Einigkeit Degerndorf“ ist seit 1978, dem Jahr der Gebietsreform, im Münsinger Gemeinderat vertreten.

Christian Holzapfel setzte sich zuletzt vor allem für den Bau des neuen Vereinsheims anstelle des alten Schulhauses ein – eine Investition, für die die Degerndorfer der Gemeinde dankbar sind. „Es war wichtig für uns, wieder einen Treffpunkt zu haben“, betont Holzapfel. Der 54-Jährige bedauert es, nach zwölf Jahren aus beruflichen und familiären Gründen nicht mehr die Zeit für ein Mandat zu haben: „Man musste sich schon immer gut vorbereiten, weil viele Themen sehr komplex sind.“ Vermissen werde er die gute Zusammenarbeit innerhalb des Gemeinderats, den er trotz der vielen Fraktionen und Ortsteilgruppen als „homogene Gruppe“ bezeichnet. Ludwig Derleder saß sechs Jahre im Rat. Auch ihm wird das Ehrenamt neben seinem Beruf als Landwirt zu viel, sagte er.

Die Einigkeit Degerndorf war sich einig, bei der Wahl im März 2020 keinen eigenen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen zu schicken.

Die Kandidaten der Einigkeit Degerndorf für den Gemeinderat

1. Markus Resenberger, 42, Zimmerer

2. Simon Berger, 37, Unternehmer

3. Gerlinde Bauer, 54, kaufmännische Angestellte

4. Alfred Greinwald, 55, Landwirt

5. Michael Öttl, 44, Kfz-Mechanikermeister

6. Simon Lang, 27, Geschäftsführer

7. Maximilian Holzer, 27, Entwicklungsingenieur

8. Martina Blockinger, 43, Arzthelferin

9. Dieter Rex-Stingl, 56, Verfasser

10. Johann Steigenberger, 69, Schreinermeister

11. Alois Holzer, 59, Bankkaufmann

12. Gabriele Reinhardt, 56, Arzthelferin

13. Josef Holzer, 27, Student

14. Ronny Buchold, 36, Grabmalmonteur

15. Martin Bestel jun., 29, Lagerist

16. Regina Holzer, 33, Patentanwalts-Fachangestellte

