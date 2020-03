Altgedienter Gemeinderat wünscht sich hohe Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung in Münsing ist in den vergangenen Jahren gesunken. Dieser Trend gefällt dem ehemaligen Gemeinderat Peter Bromberger ganz und gar nicht.

+ Münsing – Bei 62,3 Prozent lag die Wahlbeteiligung bei den letzten Kommunalwahlen 2014 in Münsing. Damit fand sich die Seegemeinde im Landkreis auf einem der hinteren Plätze, an zehnter Stelle, um genau zu sein. Peter Bromberger, seit 48 Jahren ehrenamtlicher Wahlhelfer, appellierte angesichts der niedrigen Beteiligung bei einer Veranstaltung der Wählergruppe Münsing kürzlich an alle Bürger, diesmal von ihrem demokratischen Recht Gebrauch zu machen.

Im Jahr 1996, so berichtete der frühere Gemeinderat, seien noch 79 Prozent der rund 4300 Bürger an die Urnen gegangen. Bei den Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sei Münsing immer vorne dabei. An den Kommunalwahlen dagegen scheint das Interesse gering zu sein. 1275 Gemeindebürger haben 2014 nicht gewählt, hat Bromberger ausgerechnet. Ungültige Wahlzettel wurden relativ wenige abgegeben, bei der Bürgermeisterwahl waren es 170.

Zwar gab es 2008 und 2014 mit Michael Grasl von den Freien Wählern nur einen Bürgermeisterkandidaten, was auch am Sonntag so ist. Doch für den Posten des Landrats kandidieren diesmal immerhin fünf Bewerber, im Kreistag sind 60 und im Münsinger Gemeinderat 16 Mandate zu vergeben. „Viele, mit denen ich rede, sagen: Es ist ja eh alles klar. Aber das ist es eben nicht“, findet Peter Bromberger.

70 Prozent Beteiligung, besser noch 75, das wäre der Wunsch des langjährigen Kommunalpolitikers. Diesen Wunsch teilt Bürgermeister Michael Grasl. „Die Zusammensetzung des Gemeinderats ist wichtig. Ich hoffe, dass hier keine Stimmen verschenkt werden“. 62 Prozent – das sei definitiv zu wenig für Münsing, sagt Grasl.

Die Hoffnungen ruhen diesmal vor allem auf der Briefwahl. Laut Anita Naß vom Einwohnermeldeamt haben bis Mittwoch so viele Bürger wie noch nie Briefwahlunterlagen angefordert, nämlich rund 1250. Die Unterlagen können noch bis Freitag, 15 Uhr, im Rathaus abgeholt werden, im Notfall auch noch am Wahltag. Tanja Lühr

