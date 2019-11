Kommunalwahl 2020: Das sind die Kandidaten der Münsinger Grünen

Erstmals ziehen die Grünen aus Münsing mit einer eigenen Liste in die Kommunalwahl. 18 Frauen und Männer wollen in den Gemeinderat.

Münsing – Die Grünen treten in Münsing erstmals mit einer eigenen Liste bei den Gemeinderatswahlen an. Etliche Bewerber auf dieser Liste werden anderen Gruppierungen fehlen, allen voran die Zugpferde Christine Mair auf Platz eins (ehemals Wählergruppe Münsing) und Professor Matthias Richter-Turtur auf Platz zwei (ehemals Wählergruppe Ammerland). Beide saßen in den vergangenen sechs Jahren im Gemeinderat, beide waren äußerst engagiert.

Vor allem einstige Bürgerlisten-Kandidaten finden sich bei den Grünen wieder, so Professor Johannes Umbreit, Petra Schulze, Mechthild Felsch und Herbert Nauderer. Doch auch neue und junge Gesichter wie Anja Ruhdorfer (33), Valentin Huber-Saffer (22) und Klaus Strobl (38) wurden am Mittwochabend während der Aufstellungsversammlung im Bistro Freiraum auf aussichtsreiche Plätze gehoben. In einem basisdemokratischen Verfahren wählten die 14 Mitglieder und Sympathisanten des Ortsverbands, die allerdings alle kandidieren mussten, unter der Leitung des Kreisvorsitzenden Alexander Müllejans zunächst die ersten acht Listenplätze. Die Plätze neun bis 16 plus zwei Ersatzplätze besetzte die Versammlung ebenfalls in geheimer Wahl, aber en bloc.

Zu zwei Kampfabstimmungen kam es zwischen Klaus Strobl und Matthias Richter-Turtur um Platz zwei sowie zwischen Strobl und Valentin Huber-Saffer um Platz vier. Beide Male unterlag Strobl. Mit seiner Bewerbung um Platz sechs klappte es dann.

Seinen Ring in den Hut wirft auch der frühere SPD-Gemeinderat und Behindertenbeauftragte Ulrich Grunwald aus Degerndorf. „Feuer unterm Po hab’ ich noch“, meinte der 64-jährige Lehrer im Ruhestand.

Dem noch kleinen, erst im Juni gegründeten Ortsverband ist es gelungen, gemäß Grünen-Statut alle ungeraden Plätze an Frauen zu vergeben sowie eine Mischung aus jungen und erfahrenen Bürgern aus allen Ortsteilen ins Rennen zu schicken. Der überwiegende Teil besitzt allerdings kein Parteibuch. Trotzdem meinte Müllejans, ihm gehe „das Herz auf“ angesichts so vieler motivierter Mitstreiter. Matthias Richter-Turtur, gleichzeitig Ortsvorsitzender, sagte, er hoffe auf „mehr als zwei Sitze“ im Gemeinderat: „Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich.“

Grüne Ziele gibt es genügend in der Seegemeinde. Christine Mair nannte die Verkehrsberuhigung im Dorfkern zugunsten von Fußgängern und Radfahrern. Klaus Strobl sind sauberes Trinkwasser, genügend Kindergartenplätze und Senioreneinrichtungen wichtig. Anja Ruhdorfer will die Energiewende vorantreiben, Valentin Huber-Saffer geht es um den Erhalt der Natur am schönen Ostufer. Mair nannte die Kandidaten abschließend „ein tolles Team“. Bis zur Wahl am 15. März 2020 würden die Grünen eine Reihe von Veranstaltungen planen, auch kulturelle, nachdem man einige Künstler und kreative Köpfe in diesem Team habe.

Die Kandidaten:

1. Christine Mair, Münsing, 54, Biobäuerin 2. Prof. Matthias Richter-Turtur, Ammerland, 72, Chirurg 3. Anja Ruhdorfer, Münsing, 33, Landschaftsarchitektin 4. Valentin Huber-Saffer, Ammerland, 22, Student 5. Mechthild Felsch, Münsing, 66, Fremdsprachenkorrespondentin 6. Klaus Strobl, Münsing, 38, Ingenieur für Energie- und Gebäudetechnik 7. Mechtild Schönberger, Ammerland, Architektin 8. Ulrich Grunwald, Degerndorf, 64, Lehrer im Ruhestand 9. Annika Tepelmann, Weipertshausen, 50, Drehbuchautorin 10. Peter Braun, Holzhausen, 62, Zimmerermeister 11. Petra Schulze, Ambach, Lehrerin im Ruhestand 12. Klaus Reid, Ammerland, 77, Bauingenieur 13. Hedda Rautenberg, Münsing, 76, Designerin 14. Johannes Umbreit, Weipertshausen, 58, Pianist 15. Diana Hesse, Münsing, 57, Verwaltungsangestellte 16. Eckehard Apfel, Ammerland, 51, Grafiker 17. Gerhild Reid, Ammerland, 74, Hausfrau 18. Herbert Nauderer, Weipertshausen, 61, Künstler

Tanja Lühr

