Kommunalwahl 2020: Wählergruppe Münsing unterstützt amtierenden Bürgermeister

Die Kandidaten der Wählergruppe Münsing stehen fest. Einen Bürgermeisterkandidaten schicken sie nicht ins Rennen. Sie unterstützt Michael Grasl.

Münsing –Vier Sitze im Gemeinderat sind erneut das Ziel der Wählergruppe Münsing. Sie stellte am Mittwochabend im Restaurant Pinocchio unter Federführung von Peter Bromberger ihre Liste auf. Das Interesse war groß: 57 Wahlberechtigte entschieden in geheimer Wahl über die Listenplätze der 16 Bewerber plus einem Ersatzkandidat. Zuvor waren die Kandidaten per Zuruf von der Versammlung vorgeschlagen worden.

Seit 2014 bildet die Wählergruppe Münsing die stärkste Fraktion im Gemeinderat. Zweiter Bürgermeister und erneuter Listenanführer Josef Strobl aus Weipertshausen war vor sechs Jahren mit 1200 Kreuzerln Stimmenkönig. Der Landwirt sitzt seit 18 Jahren im Gemeinderat. Seitdem engagiert er sich auf stets ruhige, sachliche Art insbesondere in den Bereichen Trinkwasserversorgung, Energiewende und Verkehr.

Auf Platz Zwei folgt die seit 2008 amtierende Gemeinderätin Regina Reitenhardt. Die Seniorenbeauftragte will sich weiterhin für die Belange von Familien, Asylbewerbern, älteren und sozial schwachen Mitbürgern stark machen, wie sie sagte. Als ein positives Beispiel aus der Vergangenheit nannte sie den Bau des sozial geförderten Wohnungsbau-Projekts an der Hauptstraße anstelle des alten Milchhäusls. Am Mittwoch sei der letzte Vertrag mit einem Mieter unterschrieben worden, berichtete sie ganz aktuell. Alle Bewohner stammten aus der Gemeinde.

Nicht mehr für die Wählergruppe Münsing zur Verfügung stehen Noch-Gemeinderat Hans Schmid und Umweltreferentin Christine Mair. Die Biobäuerin tritt bei den Grünen als Spitzenkandidatin an. Schmid sagt, zwölf Jahre seien für ihn genug. Er wolle den Weg für andere frei machen – zum Beispiel für den 36-jährigen Zimmerer Bernhard Ruhdorfer (Platz 3) oder den 47-jährigen Christian Schlosser (Platz 4). Beide erklärten, sie wollten den Ortskern von Münsing vom Verkehr entlasten. Dieses Anliegen nannten etliche weitere Listenkandidaten.

Der ehemalige Bäckerei-Inhaber Josef Wagner meinte, er wolle „nicht bloß schimpfen“. Peter Bauer wünscht sich, dass „der Charme von Münsing erhalten bleibt“, und Andreas Bartl möchte sich dafür einsetzen, dass Nahversorger, Handwerker und Familienbetriebe im Dorf eine Zukunft haben.

Einzige Frau auf der Liste ist neben Reitenhardt die 46-jährige Antonie Gampl auf Platz Fünf. Ihr Sohn Christian ist mit 19 Jahren der jüngste Bewerber. Er wolle sich gerne für seinen „liebenswerten Heimatort“ engagieren, sagte der Lehrling am Landratsamt Bad Tölz.

Einen eigenen Bürgermeisterkandidaten stellt die Wählergruppe Münsing nicht. „Das ist nicht notwendig, weil der Grasl Michi a guade Politik für die Gemeinde macht“, sagte Peter Bromberger, nachdem man zuvor intern über das Thema beraten hatte. Die Wählergruppe Münsing werde Michael Grasl (Freie Wähler) im Wahlkampf unterstützen, kündigte der langjährige, ehemalige Gemeinderat Bromberger an.

Die Kandidaten der Wählergruppe Münsing

1. Josef Strobl, 65, Landwirt

2. Regina Reitenhardt, 57, Diplom-Verwaltungswirtin

3. Bernhard Ruhdorfer, 36, Selbständiger Zimmerer

4. Christian Schlosser, 47, Angestellter der Feuerwehrschule

5. Antonie Gampl, 46, Sekretärin

6. Peter Bauer, 31, Zimmerermeister

7. Andreas Bartl, 26, Bilanzbuchhalter

8. Peter Reiser jun., 32, Maschinenbauingenieur

9. Hubert Bernwieser jun., 40, Kommunalbeamter

10. Michael Pfatrisch, 28, Forstreferendar

11. Matthäus Kiesl, 46, Garten- und Landschaftsbauer

12. Christian Gampl, 19, Verwaltungssekretäranwärter

13. Christoph Strobl, 37, Feinmechanikermeister

14. Peter Müller jun., 40, Elektroingenieur

15. Josef Wagner sen., 62, Bäckermeister im Ruhestand

16. Nikolaus Bahle, 62, technischer Angestellter im Ruhestand

17. Thomas Sellmeier, 38, Lehrer f. Brand- u. Katastrophensch.

