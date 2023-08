Kripo ermittelt im Münsinger Rathaus

Teilen

Münsings Bürgermeister Michael Grasl vor dem Rathaus. © sh/Archiv

Wegen Bestechlichkeit wurde der Münsinger Bürgermeister Michael Grasl von einem Bürger angezeigt. Das Verfahren wurde inzwischen eingestellt.

Münsing – Gegen Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) hat die Staatsanwaltschaft ermittelt. Das Verfahren wurde zwar am 10. August eingestellt, trotzdem ist Grasl jetzt von sich aus auf die Presse zugegangen, um seine Sicht der Dinge darzustellen.

Anzeige lautet auf „Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern“

Die Anzeige, die ein Münsinger Bürger erstattete, lautete auf „Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern“. Es geht um ein Bauvorhaben am Weilbachweg in Münsing. Die Tochter eines mit der Gemeinde sehr eng zusammenarbeitenden Beraters möchte dort auf einem eigentlich als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesenen Grundstück ein Haus für sich und ihre Familie bauen. Der Gemeinderat sprach sich im Dezember vergangenen Jahres gegen den Rat der Verwaltung und mit der entscheidenden Stimme des Bürgermeisters (9:7) dafür aus, einen Bebauungsplan für das Gebiet aufzustellen mit dem Ziel, dort Wohnbebauung zuzulassen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nummer 14 sollte dazu in Richtung Osten ausgedehnt werden, um das Grundstück einbeziehen zu können. Bauamtsleiter Stephan Lanzinger hatte davor gewarnt, weil er die Gefahr einer „Gefälligkeitsplanung“ sah. Der Münsinger Bürger, der Grasl angezeigt hat, war ebenfalls dieser Ansicht.

Staatsanwaltschaft ermittelt seit Anfang Juli

Seit Anfang Juli ermittelte die Staatsanwaltschaft München II über die Kripo Weilheim gegen den Bürgermeister. Dazu kamen Beamte ins Rathaus und befragten Zeugen. Diese Zeit sei für ihn „extrem belastend“ gewesen, sagte Grasl gegenüber unserer Zeitung. Er erklärte, er habe trotz anfänglicher Bedenken gegen seine Verwaltung für den Antrag gestimmt, „weil ich nicht, wie andere Gemeinderäte, immer prinzipiell gegen alles sein wollte“, und fügt hinzu: „Entscheidungen von Tragweite fällt immer der gesamte Gemeinderat.“

Bebauungsplanverfahren ruht aus verschiedenen Gründen

Das Bebauungsplanverfahren ruht mittlerweile, „aus verschiedenen Gründen und wegen Einwänden der Nachbarschaft“, wie Grasl erklärt. Das Strafverfahren gegen ihn wurde mangels Tatverdacht nach Paragraf 170, Absatz 2 der Strafprozessordnung, eingestellt, wie der Rathauschef anhand eines Schreibens seines Anwalts belegen kann. Rathauschef Grasl schreibt in seiner Pressemitteilung, er behalte sich eine ausführliche öffentliche Rechtfertigung an anderer Stelle vor.

tal

Lesen Sie auch: Münsing: Streit endet in Handgreiflichkeiten

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.