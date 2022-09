Mehrere Unfälle auf der A95: BMW-Fahrer rammt Leitplanken - mit drei Kindern im Auto

Von: Sabine Schörner

Gleich drei Unfälle innerhalb kurzer Zeit ereigneten sich auf der Autobahn. © picture alliance / dpa

Drei Unfälle innerhalb kurzer Zeit ereigneten sich auf der Autobahn. Die Fahrer waren bei Nässe zu schnell. Insgesamt gabs Sachschaden in Höhe von 130.000 Euro.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Drei Unfälle ereigneten sich am Sonntag zwischen 16 und 19 Uhr auf der Garmischer Autobahn. Verletzt wurde zum Glück niemand, auch ein Vater mit seinen drei kleinen Kindern im Auto kam mit dem Schrecken davon. Der Gesamtschaden beläuft sich allerdings auf 130 000 Euro. Unfallursache war laut Polizei in allen Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn.

Zwei Unfälle ereigneten sich bei Münsing. Um kurz vor 19 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fürstenfeldbrucker mit seinem BMW X83 die A95 in Richtung Garmisch. Unmittelbar nach der Anschlussstelle Wolfratshausen geriet sein Fahrzeug ins Schleudern. Der BMW prallte gegen die rechte Leitplanke, drehte sich und schleuderte gegen die Mittelschutzleitplanke, wo er zum Stehen kam. „Der Fahrer und seine drei kleinen Kinder hatten offenbar mehrere Schutzengel und blieben unverletzt“, berichtet die Polizei. Der BMW, an dem ein Schaden von mindestens 10 000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den Leitplanken beträgt circa 3000 Euro.

Audi kommt von der Fahrbahn ab: Motorblock reißt, Rad abgerissen, Fahrzeugteile fliegen umher

Etwa zeitgleich, nur circa 500 Meter weiter südlich und ebenfalls in Richtung Garmisch, kam ein 53-Jähriger aus dem Landkreis Weilheim-Schongau mit seinem Audi Q3 nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw stieß mehrfach gegen die Leitplanke, bis er zurück auf die Fahrbahn schleuderte. Dabei riss der Motorblock und ein Rad wurde samt Aufhängung abgerissen. Außerdem flogen mehrere Fahrzeugteile umher, sodass auch ein auf der Gegenspur fahrender VW Golf, der von einem Günzburger (65) gesteuert wurde, getroffen wurde.

Unfall auf der Autobahn: Wagen muss abgeschleppt werden - Sachschaden immens

Während der BMW abgeschleppt werden musste (Schaden: 45 000 Euro), war der VW Golf (Schaden: 8000 Euro) noch fahrbereit Der Günzburger blieb unverletzt. Auch der BMW-Fahrer sowie seine beiden Mitfahrerinnen (52 und 13 Jahre alt), die alle drei vorsichtshalber zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden, kamen letztlich mit dem Schrecken davon. Die Autobahn war im Unfallbereich für sechs Stunden komplett gesperrt.

