Mit Granatsplittern und Einschusslöchern: Krankenwagen aus der Ukraine steht in Münsing

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Stummer Zeuge des Krieges in der Ukraine: Jörn Bertleff (li.) im Gespräch mit einem Münsinger. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Es ist ein besonderes Mahnmal: Ein zerschossener Krankenwagen soll auf dem Dorfplatz in Münsing auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam machen.

Münsing – Ein Mahnmal der besonderen Art steht in den nächsten Tagen auf dem Dorfplatz in Münsing: Ein zerschossener Krankenwagen, der bis vor Kurzem noch in der Ukraine genutzt wurde. Damit wollen verschiedene Organisationen aus Deutschland, der Ukraine und Litauen auf die russischen Kriegsverbrechen aufmerksam machen.

Mit Granatsplittern und Einschusslöchern: Krankenwagen aus der Ukraine steht in Münsing

Dass der Wagen auch in Münsing gelandet ist, geht auf Jörn Bertleff zurück. Er ist Vorstandsmitglied der Osteuropahilfe der Landkreise Starnberg, Bad Tölz-Wolfratshausen und München. Bertleff lieh das Fahrzeug aus. Bald wird es nach Berlin gefahren, genauer gesagt: In die Nähe des Nordeingangs des Reichtags, um zur Sitzungswoche des Deutschen Bundestags zum Nachdenken anzuregen.

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.

Das Fahrzeug gehört dem Zentralkrankenhaus Dergatschew in der Region Charkiw. Zu Beginn des Großangriffs war das Fahrzeug zur Evakuierung von Zivilisten eingesetzt worden. Der Krankenwagen wurde trotz der „Grünen Korridore“ gezielt beschossen. Der Fahrer wurde schwer verletzt, ein Insasse starb. Das Auto war danach nicht mehr zu verwenden, da es mit Granatsplittern und Einschusslöchern übersät ist. Eine weitere Katastrophe gerade für die ländliche Bevölkerung, da viele Gebiete nur mit einem Allradfahrzeug erreicht werden können. Die Menschen waren damit von jeder medizinischen Versorgung und Notfallrettung abgeschnitten.

Krankenwagen aus Kiew steht am Münsinger Dorfplatz - als Mahnmal

Zuerst landete der Krankenwagen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, später wurde er nach Litauen gebracht. In der Hauptstadt Vilnius riefen Bürger das Projekt „Mutilated Ambulance“ (Verstümmelter Krankenwagen) ins Leben. Bertleff hörte davon. Als sich ein Zeitfenster zwischen den Ausstellungsorten Fürstenfeldbruck und Berlin ergab brachte er den Standort Münsing ins Spiel. Er ist derzeit selbst auf der Suche nach Spenden, um einen allradbetriebenen Krankenwagen kaufen zu können. „Ein Angebot habe ich“, sagt er. „So ein Fahrzeug würde den Bewohnern gerade in den unzugänglichen Orten unglaublich helfen.“

Als bei Michael Grasl, Bürgermeister der Gemeinde Münsing über die Vorsitzende der Osteuropahilfe, Maria Reitinger, die Anfrage einging, ob die Gemeinde bereit sei, den Wagen für einige Zeit auf dem Dorfplatz zu zeigen, zögerte dieser keinen Augenblick. Grasl: „Wir stehen hinter der Aktion. Keine Frage.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Der Wagen erregt Aufmerksamkeit. Immer wieder bleiben Menschen stehen, fotografieren ihn, lesen die Erklärungen auf der beiliegenden Tafel. „Dass Menschen so etwas aneinander antun können“, so ein älterer Herr, „ist einfach unglaublich.“

Wer die Osteuropahilfe unterstützen möchte, kann auf folgendes Konto spenden: IBAN DE97 7005 4306 0055 0035 60 (Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen).