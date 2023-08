Mobile Klinik für die Ukraine startet: Spenden reichen für drei Monate - Frühschoppen für Projekt

Frühschoppen zugunsten der mobilen Klinik: Die Münsinger Bachofamusi mit ukrainischen Musikerinnen und Dr. Jörg Lohse auf dem Campingplatz „Beim Fischer“ in St. Heinrich. © privat

Dr. Jörg aus Münsing hat es geschafft: Sein Projekt, die Mobile Klinik für die Ukraine, will am 1. August an den Start gehen. Versorgt werden soll etwa die Bevölkerung im Norden Kiews.

Münsing – Die mobile Klinik, ein vom Münsinger Allgemeinarzt Dr. Jörg Lohse und der Bayerischen Ostgesellschaft initiiertes Projekt in der Ukraine (wir berichteten), kann an den Start gehen. Wie Dr. Lohse mitteilt, wird am 1. August eine Basis für die medizinische Versorgung der Bevölkerung im Norden Kiews in der Stadt Irpin eingerichtet.

Münsing: Mobile Klinik in der Ukraine kann an den Start gehen

Es seien Räume in einer ehemaligen Sanitätsstation, die durch Raketen beschädigt wurde, angemietet worden. Gerade würden sie noch instandgesetzt. „Der Start am 1. August bedeutet nicht, dass dann schon alles fix und fertig ist, aber die Versorgung der Bevölkerung ist dringlich, weswegen wir lieber schon mal anfangen und laufend verbessern und optimieren“, sagt Lohse.

Seit knapp einem Jahr finden in dem strukturschwachen Gebiet zwar keine Kämpfe und kaum mehr Raketenangriffe statt, aber die Bevölkerung braucht dringend ärztliche Hilfe.

Die Jungen sind Richtung Westen oder ins Ausland gezogen. Viele alleinstehende ältere kranke Menschen schaffen es nicht, in die Krankenhäuser zu kommen, und die Hausarztpraxen sind überlastet. Diesen Menschen möchten Lohse und seine Mitstreiter – Ärzte aus der Region – mit dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ, so der Fachbegriff) schnell und unkompliziert helfen.

Landrat Josef Niedermaier unterstützt das Projekt. Der Münsinger Mediziner bedauert, dass die vor drei Monaten gestartete Spendenaktion träger verläuft, „als mein ungeduldiges Herz es wünscht“.

Doch inzwischen stünden nach bereits getätigten Investitionen immerhin 30 000 Euro zur Verfügung, um Miete, Gehälter und Sprit zu bezahlen. Das Geld reiche für etwa drei Monate. Die Spenden kämen von vielen Privatpersonen und Initiativen, von Gemeinden des Landkreises und von Gewerbetreibenden.

Münsinger Arzt startet Klinik-Projekt für Ukraine: Unterstützung aus der eigenen Gemeinde

Über ein Beispiel der Unterstützung kann Lohse aus der eigenen Gemeinde berichten. Kürzlich fand im Ortsteil St. Heinrich ein Frühschoppen zugunsten der Aktion statt. Die Münsinger Bachofamusi mit Sepp Leis, Michael Grasl und den Gebrüdern Hofner gestaltete ihn gemeinsam mit ukrainischen Musikerinnen auf dem Campingplatz „Beim Fischer“ von Susanne Huber.

Die ukrainischen Musikerinnen (Gitarre, Akkordeon, Gesang) seien zur Zeit kriegsbedingt Gäste in der Gemeinde. Einheimische, Feriengäste, aber auch vorbeifahrende Radler hätten Musik und Weißwürste genossen und reichlich gespendet. Der gesamte Erlös komme der mobilen Klinik zu Gute.

Für die nächsten Monate sind Lohse zufolge weitere Aktionen und ständige Präsenz geplant. Leider sei von den größeren Firmen, die ansonsten recht großzügig seien, bisher keine Resonanz gekommen. „Da hoffe ich, dass die internen Entscheidungswege länger sind. So ist es auch bei einigen Gemeinden, da Dinge im Gemeinderat beschlossen werden – danach kommen dann stattliche Überweisungen“, sagt der ehemalige Münsinger Gemeinderat. Von Tanja Lühr

Spenden können überwiesen werden auf das Konto der Bayerischen Ostgesellschaft. IBAN: DE 14 7015 0000 0908 2302 20, Stichwort „Medizinische Hilfe Ukraine“.

