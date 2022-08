Gemeinderat

Die Gemeinde Münsing denkt über andere Breitband-Varianten nach. Der Ausbau soll umweltfreundlicher werden als bisher.

Münsing – Die Gemeinde Münsing denkt über eine modernere, nachhaltigere Variante der Breitbandversorgung nach. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte sich die Firma „Unsere Grüne Glasfaser (UGG)“ aus Ismaning vor.

Eigentlich wollte die Gemeinde den Breitbandausbau in den Gebieten mit schwachem Internet mithilfe des Bundesförderprogramms Gigabit-Richtlinie bewerkstelligen. Man sei schon kurz vor der Ausschreibung gewesen, sagte der Technische Leiter im Bauamt, Josef Limm. Weil die Realisierung mit den diversen Förderprogrammen von Bund und Land allerdings in der Regel sehr lange dauert und sehr aufwendig ist, kam vom Gemeinderat die Anregung, die UGG einzuladen.

Moderner und nachhaltiger: Münsing denkt über grüne Glasfaser nach

Der Netzanbieter arbeitet im Landkreis bereits mit der Gemeinde Kochel am See zusammen. Wie Firmensprecher Gerhard Kaiser in der Sitzung erklärte, ist UGG ein Gemeinschaftsunternehmen von Allianz und Telefónica. „Wir verlegen als neutraler und unabhängiger Netzanbieter für die Kommunen kostenlos lokale Glasfasernetze in ländlich geprägten Regionen in ganz Deutschland“, sagte Kaiser. Das Unternehmen stelle interessierten Providern – im Moment hauptsächlich O2 – ein leistungsstarkes Fibre-to-the-home-System (FTTH, Glasfaser bis ins Haus) zur Verfügung.

Professor Dr. Matthias Richter-Turtur (Grüne) wollte wissen, was an UGG „Grün“ sei. Durch den energieeffizienten Betrieb habe das Glasfasernetz ökologische Vorteile, antwortete Kaiser. Die verwendete Technologie verbrauche 60 Prozent weniger Energie als frühere Kupfernetze.

Falls der Gemeinderat sich dazu entschließen sollte, mit UGG zu kooperieren, könnte diese in vier bis sechs Monaten starten. Die Glasfaser würden in etwa 45 Zentimeter Tiefe verlegt. Es wären Verteilerhäuschen von circa sechs mal drei Metern Größe notwendig. „Die Gemeinde Münsing müsste nichts zahlen“, betonte Kaiser.

Eine Entscheidung soll in einer der nächsten Sitzungen fallen. tal