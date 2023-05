Morbider Charme in Klinik-Ruine: Vernissage mit Bildern aus dem ehemaligen Wiedemann-Sanatoriums

Teilen

Verlassene Orte vor großem Publikum: © Tanja Lühr

Fotograf Rainer Hofmann stellt Bilder aus den Gemäuern des Wiedemann-Kurortes aus. Das Gebäude ist inzwischen abgerissen – also ein echter „Lost Place“.

Münsing – Schön langsam erobert sich die Natur alles zurück. Im leeren Swimmingpool wuchern Algen und Gestrüpp. Rankpflanzen bahnen sich durch offene Fenster ihren Weg in die Räume. Gleichzeitig schwindet dort die Farbe aus den Gardinen, Lampenschirmen und Teppichen, erlischt der Glanz vergangener Zeiten.

Morbider Charme in Klinik-Ruine: Vernissage mit Bildern aus dem ehemaligen Wiedemann-Sanatoriums

„Fade Away – Wenn alles verblasst“ hat Rainer Hofmann seine Ausstellung mit Fotografien von der ehemaligen Wiedemann-Klinik in Ambach genannt. Zur Vernissage begrüßte er in der Galerie der Central-Speisenhandlung in Münsing zahlreiche Einheimische sowie einige Münchner Freunde.

2021 begab sich Hofmann noch einmal – verbotenerweise – auf Motivsuche in die alten Ruinen. „Es war alles offen“, sagt der 67-jährige Münchner, der von einer Bekannten aus Ambach auf den „Lost Place“ und seinen morbiden Charme aufmerksam gemacht worden war. In den 1950er Jahren stand die Wiedemann-Klinik für Vitalität, Erholung und Genesung. Tausende Gäste, darunter viele Prominente wie Heinz Rühmann, Inge Meysel, Heidi Kabel und Johannes Hesters, besuchten das berühmte Kursanatorium von Fritz Wiedemann und später Sohn Helmut Wiedemann.

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.

Doch Anfang des neuen Jahrtausends ging die Ära des Hauses zu Ende. 2004 verkaufte Helmut Wiedemann das Areal an das italienische Unternehmen Sanacare in der Hoffnung, dass eine Reha-Klinik den Standort retten könnte. Doch der Hoffnungsträger ging bald darauf pleite und ließ die Patientenakten der Promis offen herumliegen – ein Datenskandal, der Aufsehen erregte. Zwischenzeitlich entdeckte die einschlägige Szene die Gemäuer als Party-Location. Auch davon zeugen Hofmanns Aufnahmen: mit Graffiti beschmierte Wände, Flaschen und Glasscherben auf dem Boden. Die Fotografien des Münchners gewähren gefühlvolle und berührende Einblicke in einen verlassenen Ort. Sie sind geprägt von Minimalismus, Sensibilität und Ruhe. Ein Bild, auf dem ein Ölgemälde auf dem Lattenrost eines Betts steht, daneben eine geöffnete Nachttischschublade, wirkt fast wie ein arrangiertes Stillleben.

Nichts gestellt: Fotografien aus ehemaliger Wiedemann-Klinik strotzen von Authentizität

Doch Hofmann beteuert, nichts gestellt oder verändert zu haben. Auch Bildbearbeitungsprogramme seien so gut wie nicht zum Einsatz gekommen. Der Künstler spricht von „Poesie“, wenn ein zerschlissener Vorhang sich leicht im Luftzug bewegt oder ein nostalgisches Strandplakat an einer Wand den „Way to Happiness“ weist. Inzwischen ist das gesamte Inventar der Klinik auf dem Müll gelandet. Die meisten Gebäude sind schon abgerissen. Das „Kuratorium Wohnen im Alter“ wird bald an ihrer Stelle ein modernes Seniorenwohnstift bauen.

Seit 1990 wirkt Rainer Hofmann als freier Fotograf. Zu seinen Werken zählt unter anderem die Serie „Portrait of a Racer“ über den Rennfahrer Jeroen Bleekemolen. In „Sleeping Racetrack“ führt er durch den Nürburgring und porträtiert Venedig in „Venice“ als verschlafene, ja beinahe verlassene Stadt. Darüber hinaus zeigt er in einer Ausstellung zum Unesco-Weltkulturerbe Augsburg als eine „Stadt des Wassers“ und in „White Sands“ die Wüste des Nationalparks in New Mexico in besonderem Licht.

Seine Ausstellungen führten den Fotografen durch ganz Deutschland und Frankreich. Das kleine Café und Bistro Central-Speisenhandlung samt Kunstgalerie im Nebenraum nennt er ideal für seine großformatigen Bilder. Bei den Betreibern, Alexandra Biehler und ihrem Lebensgefährten Ralph Behrens, fühlt sich nicht nur der Münchner wohl. Bis spät am Abend wird nach der Vernissage gefeiert, Feines gegessen und getrunken – und dem Zauber vergangener Jahre von manchem älteren Einheimischen nachgetrauert. Die Bilder des Wiedemann-Areals sind noch bis zum 16. Juni in der Central-Speisenhandlung zu sehen. TANJA LÜHR

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.