Münsing: Motorradfahrer fährt Opel hinten auf – Fall für den Rettungsdienst

Von: Peter Borchers

Ein kurzer Moment der Unachtsamkeit brachte einen Motorradfahrer ins Krankenhaus. © NEWS5 / Merzbach

Ein 52-jähriger Kradfahrer übersah einen abbiegenden Opel. Der Autofahrer blieb bei der Kollision unverletzt, aber der Lenker des Motorrads kam ins Krankenhaus.

Münsing – Schwere Verletzungen erlitt am Montag ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Münsing. Der 52-Jährige aus dem Landkreis Dachau war auf einer Honda mit Fürstenfeldbrucker Kennzeichen gegen 13.35 Uhr auf der Staatsstraße 2065 in Richtung Norden unterwegs. Vor ihm fuhr ein Münsinger in einem Opel.

Der 19-Jährige wollte nach links auf die Weipertshauser Straße abbiegen, musste wegen Gegenverkehrs jedoch anhalten. Das übersah der Kradfahrer nach Angaben der Wolfratshauser Polizei und fuhr auf den Opel auf. Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 8000 Euro.

