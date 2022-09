Münsing: 17 Wohnungen statt Wirtschaft in der Ortsmitte

Seit April 2019 geschlossen: Die Traditionsgaststätte Limm in Münsing soll abgerissen werden. An seiner Stelle sind zwei Häuser mit 17 Wohnungen geplant. © sh/Archiv

Der Gemeinderat hat den Bauantrag abgesegnet: Auf dem Grundstück des leer stehenden Traditionsgasthauses Limm können Wohnungen gebaut werden.

Münsing – Nachdem dem Gemeinderat schon im Juni das Konzept gut gefallen hatte, stimmte er jetzt bei einer Gegenstimme (Thomas Schurz, CSU) auch für den Bauantrag. Die Rede ist vom Neubau an Stelle des ehemaligen Gasthauses Limm mit Metzgerei an der Hauptstraße.

Zwei Mehrfamilienhäuser mit 17 Wohnungen

Die Familie Limm möchte die alten Gebäude wie berichtet abreißen und zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 17 Wohnungen, einem Laden und Tiefgarage bauen lassen. In der Tiefgarage sollen 26 Stellplätze entstehen, oberirdisch zehn. Die Häuser werden eine Firsthöhe von rund 11,50 und zehn Metern haben. Der Ickinger Architekt Andreas Schmauser plant für die Belichtung der Dachgeschosse Gauben auf dem 33 Grad geneigten, roten Ziegeldach. Auf den Wunsch der Gemeinde hin wird der Gehweg im Neubaugebiet verbreitert. Das Vorhaben fügt sich aus Sicht von Bauamtsleiter Stephan Lanzinger in die nähere Umgebung ein. Die Bestandsgebäude hätten alle ähnliche Ausmaße, sagte er in der Gemeinderatssitzung am Dienstag.

Wunsch nach einen Laden im Erdgeschoss

Thomas Schurz störte sich daran, dass die Dachgauben im Gegensatz zum Giebel keine Vordächer haben. Außerdem drängt er darauf, dass in den Raum im Erdgeschoss wirklich ein Laden kommt, damit der kleine Platz am Ortseingang von Münsing belebt wird. Die Raiffeisenbank hat es bei ihrem Neubau im Ortszentrum nicht geschafft, ein attraktives Geschäft anzusiedeln.

