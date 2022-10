„Ach was“: Eine Silbermünze zum 100. Geburtstag von Loriot

Von: Carl-Christian Eick

„Herren im Bad“: Auf dem Münsinger Dorfplatz erinnert ein Wasserspiel an den berühmten Humoristen Loriot, der viele Jahrzehnte in der Gemeinde lebte. © Matthias Wupper

Der Humorist Vicco von Bülow alias Loriot lebte viele Jahre in Münsing. Am 12. November wäre er 100 Jahre alt geworden.

Münsing – Weihnachten bei Hoppenstedts, die Herren-Boutique in Wuppertal und das Jodel-Diplom – nur drei von unzähligen Sketchen, die untrennbar mit dem Humoristen Vicco von Bülow, gemeinhin bekannt als Loriot, verbunden sind. Am 12. November dieses Jahres wäre der Karikaturist, Schauspieler und Regisseur, der am 22. August 2011 in Ammerland starb, 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat die Bundesregierung beschlossen, eine 20-Euro-Sammlermünze prägen zu lassen. Auch eine Sonderbriefmarke soll im Laufe des nächsten Jahres gedruckt werden.

Er war Ehrenbürger von Münsing: Silbermünze zum 100. Geburtstag von Loriot

1923 in Brandenburg an der Havel geboren, lebte Loriot seit 1963 im Ammerlander Ortsteil Wimpasing. Eine Zeit, in der sich eine enge Verbundenheit zwischen dem Humoristen und den Münsingern entwickelte. Dabei zögerte von Bülow nicht, sich kritisch zu äußern – zum Beispiel mit Blick auf die Bauwut, die in seinen Augen Anfang der 2000er-Jahre in Wimpasing ausbrach. Das Villenviertel dürfe nicht zu „Siedlungsbrei“ verkommen, mahnte von Bülow. Zum Dank, dass der Gemeinderat den drohenden Auswüchsen mittels eines Bebauungsplans einen Riegel vorschob, schenkte er 2008 den aus dem Rat ausscheidenden Mitgliedern eine Karikatur. Das Motiv: ein Mann mit ernsten Gesichtszügen, halb im Anzug, halb in der Lederhose, mit einer Mistgabel in der rechten Hand und einem Stapel Akten in der linken. Eine dieser Karikaturen hängt im Sitzungssaal des Münsinger Rathauses.

Vicco von Bülow: Der Humorist wäre heuer 100 Jahre alt geworden. © Stephanie Pilick/dpa

1993 würdigte die Gemeinde Loriot (der Künstlername ist das französische Wort für Pirol, der Vogel ist das Wappentier der Familie von Bülow) mit der Ehrenbürgerschaft. Sechs Jahre nach seinem Tod ließ die Kommune nach kontroverser Debatte, die sich primär um die Kosten drehte, auf dem Dorfplatz ein Wasserspiel errichten – angelehnt an Loriots herrlichen Zwei-Minuten-Sketch „Herren im Bad“.

Münzrand enthält in Prägung die Inschrift: „Ach was.“

Nun also eine 20-Euro-Sammlermünze: Die soll nach Angaben des Bundesfinanzministeriums im nächsten Jahr geprägt und voraussichtlich ab September 2023 erhältlich sein. Der Bund gibt immer wieder Sammlermünzen heraus, um Persönlichkeiten zu würdigen. Sie sind gesetzliches Zahlungsmittel. Die Rückseite der Münze wird Loriots „Rosenkavalier“ zeigen – eines seiner berühmten Knollennasenmännchen hält eine Rose im Mund. Die Loriot-Münze besteht aus Sterlingsilber, ist rund 18 Gramm schwer und hat einen Durchmesser von 32,5 Millimetern. Die Bildseite wurde vom Studio Loriot und der Staatlichen Münze Berlin gestaltet, die Wertseite – sie zeigt einen Adler und den Schriftzug „Bundesrepublik Deutschland“ – beruht auf einem Entwurf des Künstlers Ulrich Böhme aus Stuttgart. Der glatte Münzrand enthält in vertiefter Prägung die Inschrift: „Ach was.“

Auch eine Sonderbriefmarke wird‘s geben

Auch mit einer Sonderbriefmarke wird des Münsinger Ehrenbürgers gedacht: Ein Fachbeirat beim Bundesfinanzministerium wählte aus den eingereichten Vorschlägen von Bürgern und Institutionen 52 Briefmarken fürs Jahr 2023 aus – eine würdigt den 100. Geburtstag von Vicco von Bülow alias Loriot, „einer der vielseitigsten deutschen Humoristen“. (cce)

