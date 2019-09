Ambacher Campingplatz unter neuer Regie

Gabriele Hirth hat sich aus Altersgründen aus dem Geschäft zurückgezogen. Ihre Nachfolger modernisieren den Campingplatz am Starnberger See.

Ambach – Der Campingplatz in Ambach befindet sich unter neuer Führung. Das Münchner Ehepaar Sandra und Henning Dürr ist dabei, kräftig aufzuräumen auf dem um das Jahr 1950 angelegten Platz. Die beiden Gastronomen betreiben ihn seit dem 1. Juni und steigen in die Jahrespachtverträge mit den Campern offiziell zum 1. Januar 2020 ein. Das Seegasthaus samt Kiosk sowie rund 5000 Quadratmeter Grund haben sie Gabriele Hirth abgekauft. Sie leitete den insgesamt vier Hektar großen Campingplatz mit 330 Parzellen sowie das Lokal seit den 1970er Jahren und hat sich nun aus Altersgründen zurückzogen.

Als unsere Zeitung die neuen Betreiber trifft, lädt Henning Dürr (50) gerade einen Haufen ausgegrabener Thujen auf einen Anhänger. Sie mussten weichen, weil Parzellen neu eingeteilt und Brandgassen freigehalten werden sollen. Die Bäume entlang der Zufahrt sind bereits zurückgeschnitten. Demnächst werden die sanitären Anlagen des Campingplatzes saniert. „Wir müssen den Platz erst einmal in moderne Zeiten bringen“, sagt Sandra Dürr (43).

Am Haus mit Restaurant und Kiosk haben die Dürrs die Fassade mit hellem Lärchenholz verschalen lassen. Die Fenster wurden blau gestrichen, die Holzterrasse ist ebenfalls neu. Nur das Moos auf dem Ziegeldach verrät noch das Alter des Gebäudes – 57 Jahre. Im Kiosk sind eine schicke Bar und eine Küche entstanden, um dort kleine Snacks zuzubereiten. Henning Dürr, gelernter Schreiner und Filmkulissenbauer, ist jetzt dabei, das Lokal innen umzugestalten.

Seit 2018 betreibt Dürr das Restaurant „Heinrich Matters“ im Münchner Stadtviertel Maxvorstadt im Vintage-Stil, seit 2011 den Kiosk „Fräulein Grüneis“ am Eisbach im Englischen Garten. In Ambach möchten die erfahrenen Wirtsleute künftig frisch zubereitete, leichte, auch vegetarische Speisen sowohl im Kiosk als auch im Gasthaus, das im kommenden Jahr neu eröffnen wird, anbieten. Schon jetzt können Camper und Gäste ein selbst gemachtes Haferflocken-Granola frühstücken oder mittags vegane Bowls genießen.

+ Die neuen Pächter des Ambacher Campingplatzes: Sandra und Henning Dürr. © tal

Mit dem Wechsel einhergeht ein gravierender Umbruch, der vor allem einigen der Dauercamper missfällt. 30 von ihnen mussten die Dürrs mitteilen, dass ihre Jahresverträge mit Gabriele Hirth nicht verlängert werden können, weil sich ihre Parzellen an Stellen befinden, die dem Grundstückseigentümer Josef Bierbichler nicht mehr sicher genug erscheinen. Die großen Bäume auf dem Gelände drohen bei Sturm auf ihre Wohnwagen zu stürzen, nach starkem Schneefall könnten Äste abbrechen. Auch die Brandschutzauflagen sind heute viel strenger als früher. Die Camper Michael Mayer und Hertha Dobner aus München etwa haben sich einen Freisitz aus Fichtenholz gebaut. Er muss jetzt durch eine Metall-Konstruktion ersetzt werden. Schließlich will Henning Dürr, dass die Dauerbewohner sich an das Kanalsystem anschließen, statt ihr Abwasser wie bisher mühsam in Kanistern zu entsorgen.

+ Dauercamper Michael Mayer aus München muss wie etliche weitere Camper wegen der Umsturzgefahr der hohen Bäume umziehen. Trotzdem sagt er über die neuen Pächter: „Sie geben sich echt Mühe. © tal

Mit der Modernisierung geht eine Pachterhöhung beziehungsweise eine gerechtere Verteilung der Gebühren einher. Rund 2000 Euro sind bis dato jährlich für eine Parzelle zu entrichten. Hinzu kommt für Dauercamper die von der Gemeinde Münsing erhobene Zweitwohnsitz-Steuer. Henning Dürr möchte die Gebühren künftig abhängig von der Lage der Parzellen staffeln, wie es auf fast allen Plätzen üblich ist. Vor allem aber wünscht sich das Ehepaar mehr touristische Camper, egal ob mit Wohnwagen oder Zelt. „Sie bereichern so einen Platz, weil mit ihnen interessante Gespräche entstehen können“, finden die neuen Pächter. Gleichzeitig versuche man, diejenigen Dauercamper, die das wollten, umzuquartieren. „Wir arbeiten nicht gegen sie. Es sind einige ganz liebe und verständnisvolle Leute unter ihnen“, betont die gelernte Regisseurin Sandra Dürr.

Das Ehepaar mit zwei Buben im Alter von sechs und neun Jahren nennt den Ambacher Campingplatz seinen „Traum“ und seine „Lebensaufgabe“. Im Moment setzt ihnen aber ein anonymes Schreiben zu, in dem ihnen unkorrektes Vorgehen vorgeworfen wird. Vor allem der ehemalige Platzwart mache massiv Stimmung gegen sie, berichten die Pächter. Die Vorwürfe in dem Schreiben lauten unter anderem, die Dürrs besäßen gar keinen Kaufvertrag für das Restaurant, was Henning Dürr widerlegen kann. Und es bestehe noch kein gültiger Pachtvertrag mit Josef Bierbichler, was richtig sei, doch als Betreiber könne er die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften trotzdem bereits vor dem Jahreswechsel und der offiziellen Übernahme der Pachtverträge von den Campern einfordern, so Dürr.

Die Dauercamper, die unsere Zeitung befragt, zeigen teils Verständnis, teils sind sie enttäuscht. Das Ehepaar Kaufmann aus Feldafing, das immer den Sommer in Ambach verbrachte, wird den Platz nach 20 Jahren verlassen. Sie hätten wegen der hohen Bäume an ihrem Standort umsiedeln müssen. „Eine neue Parzelle wäre uns zu teuer gewesen“, sagt Elona Kaufmann. „Es ist schade, wir waren so eine nette Clique hier“, meint die Rentnerin und zeigt auf die benachbarten Wohnwagen. Verärgert ist sie darüber, dass sie so kurzfristig von den Veränderungen erfahren hätten.

Michael Mayer und Hertha Dobner aus München dagegen wollen einen Umzug innerhalb des Geländes auf sich nehmen. Seit fünf Jahren fühlen sie sich in Ambach wohl. „Die Dürrs machen alles neu und schöner. Klar, dass das teurer wird. Aber sie geben sich echt Mühe“, sagt Michael Mayer.

tal

