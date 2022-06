Hütte am Starnberger See brennt: Ammerlander Feuerwehr lädt zur öffentlichen Übung

Die Hütte brennt: Für die Übung entnimmt die Ammerlander Feuerwehr Löschwasser aus dem Starnberger See. Damit bekämpfen die Helfer zuerst das Feuer auf dem Dach. © tal

Nachwuchs ist bei der Ammerlander Feuerwehr immer willkommen. Um neue Mitglieder zu werben, haben sich die Kameraden etwas einfallen lassen.

Ammerland – Eine Person wird vermisst. Zwei Männer mit schwerem Atemschutzgerät bahnen sich ihren Weg durch den Rauch in die Hütte. Im Inneren tasten sie sich vorsichtig Schritt für Schritt vorwärts. Sie können nichts sehen, nur fühlen. Einer der beiden stößt auf etwas Weiches auf dem Boden – einen menschlichen Körper. Er ruft seinen Kameraden herbei, und gemeinsam tragen sie das Opfer ins Freie. Dort stehen schon die Rettungssanitäter bereit.

Zu einer spektakulären öffentlichen Übung lud kürzlich die Freiwillige Feuerwehr Ammerland ein. 20 Aktive simulierten unter der Leitung von Kommandant Markus Geigel eine Personenrettung aus der brennenden Vereinshütte des Segelclubs Ammerland, direkt am Starnberger See.

Münsing: Ammerlander Feuerwehr nutzt öffentliche Übung zur Werbung

Dafür entnehmen zunächst fünf Mann Löschwasser aus dem See. Der Wassertank des Feuerwehrfahrzeugs fasst 700 Liter, „wahrscheinlich reicht das nicht“, erklärt Geigel. In Minutenschnelle sind die Schläuche angebracht. Der Löschtrupp richtet den Strahl auf das Dach der Hütte, damit die ehrenamtlichen Retter bei ihrer Aktion nicht von herabfallenden, brennenden Teilen getroffen werden. In Flammen steht das Vereinsheim bei der Übung zum Glück natürlich nicht. Aber der Rauch wird täuschend echt von einer speziellen Nebelmaschine imitiert. In der Feuerwehrschule in Geretsried haben die Atemschutzgeräteträger (AGT) der Ammerlander Wehr, zu erkennen an dem „A“ auf dem Helm, in einer Übungsstraße gelernt, sich ohne Sicht bei Qualm und Hitze fortzubewegen.

Einen Vollbart sollte man als AGT nicht haben, sagt Feuerwehr-Schriftführer Hubert Kühn: „Es ist wichtig, dass die Ausrüstung ganz dicht schließt.“ Apropos Ausrüstung: Mit neuen Anzügen, Helmen und Stiefeln hat die Gemeinde Münsing erst alle fünf Ortsfeuerwehren für mehrere 100 000 Euro ausgestattet. Für die Ammerlander baut sie zudem ab 2023 ein neues Feuerwehrhaus am Kapellenweg für rund 2,3 Millionen Euro.

Werbe-Offensive: Viele junge Mitglieder lassen Ehrenamt fürs Studium ruhen

Dass das Haus nach langem Warten endlich in Angriff genommen wird, gibt den derzeit 45 Aktiven Auftrieb. „Jetzt können wir um Nachwuchs werben. Jetzt können wir den Jungen was bieten“, sagt Vereinschef Martin Döhla. Die Übung sei Teil der Werbe-Offensive. Denn viele der jüngeren Mitglieder studierten zurzeit auswärts, sodass ihr Ehrenamt ruhe. Laut Markus Geigel gibt es bereits einige Interessenten. Einer von ihnen schaut auch bei der Übung vorbei.

Nachdem die Hütte des Segelclubs ordentlich gelüftet und alles benötigte Material wieder im Einsatzfahrzeug verstaut ist, fahren die Freiwilligen zur Nachbesprechung ins Feuerwehrhaus an der Hauptstraße. Im Großen und Ganzen ist der Kommandant zufrieden mit seiner Mannschaft. Kleinigkeiten gebe es immer zu optimieren, sagt er.

Wer Lust hat, der Freiwilligen Feuerwehr beim Üben zuzusehen, ist eingeladen, jeden ersten Mittwoch im Monat ab 18 Uhr zum Feuerwehrhaus zu kommen. Geigel: „Insofern ist bei uns jede Übung öffentlich. Wir freuen uns über Interessierte.“

Tanja Lühr

