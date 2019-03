Münsing: Einbruch in Bioladen

In einen Bioladen in Münsing ist eingebrochen worden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Münsing - Ein Einbrecher hat in der Nacht auf Freitag einen großen Schaden in einem Bioladen in Münsing angerichtet. Laut Polizei muss sich ein Unbekannter zwischen Donnerstag, 18.30 Uhr, und Freitag, 6.15 Uhr, Zugang durch eine Nebentüre des Geschäfts verschafft haben. Zudem brach der Täter eine Schiebetür auf.

Ob der Täter gestört wurde oder schlicht nicht fündig wurde, auf was er es abgesehen hatte, ist derzeit nicht bekannt. Fest steht, dass er offensichtlich nur einige wenige Lebensmittel entwendete und der entstandene Schaden um ein Vielfaches höher ausfiel als der Beuteschaden.

Die Wolfratshauser Polizei ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Bioladens gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0 81 71/4 21 10 zu melden.

sw