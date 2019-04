Ostern ist nicht mehr weit: Ernährungsberaterin gibt elf Tipps zum Fasten 

Gemüse statt Genussmittel heißt es in der Fastenzeit. Für alle, die auf der Zielgeraden einen Durchhänger haben, hat Maria Pischeltsrieder aus Münsing elf Tipps parat.

Münsing – Über die Hälfte ist geschafft: Seit Anfang März läuft die Fastenzeit. Wer sich vorgenommen hat, sich zwischen Aschermittwoch und Ostern gesünder zu ernähren, hat auf der Zielgeraden vielleicht einen Durchhänger. Maria Pischeltsrieder gibt elf Tipps, wie der Verzicht leichter fällt und auf welche Resultate man sich beim disziplinierten Fasten freuen kann. Die 28-Jährige aus Degerndorf ist Ernährungsberaterin und Autorin des Buchs „Gemüse³“.

1. Zeitlich begrenzteErnährungsumstellung ist sinnvoll

+ Maria Pischeltsrieder Ernährungsberaterin Eine festgelegte Zeitspanne baut weniger Druck auf als der Vorsatz, dauerhaft die Ernährung umzustellen. Dadurch wird die Motivation durchzuhalten größer. „Wenn man dann noch die Erfolge spürt, ist es unwahrscheinlich, dass man ganz ins alte Muster zurückfällt“, sagt Pischeltsrieder. Wer Zucker, Fett und Salz reduziert, spürt die Effekte über die Fastenzeit hinaus – die Lust darauf wird deutlich gemindert. Auch der Geschmackssinn wird sensibler.

2. Intervall-Fastenbegünstigt Heißhunger

Das Intervall-Fasten ist derzeit in aller Munde. „Dabei konsumiert man eine Zeit lang, zum Beispiel 16 Stunden, nichts und darf in den restlichen acht normal essen“, erklärt die Ernährungsberaterin. Dadurch werde man aber verführt, in der erlaubten Zeit zu viel zu sich zu nehmen. Auch der Stoffwechsel werde ausgebremst. Die Münsingerin empfiehlt daher regelmäßige Mahlzeiten, um Heißhunger zu vermeiden. Sinnvoll sei es, drei Stunden vor dem Schlafen gehen nichts mehr zu essen, damit der Magen-Darm-Trakt zur Ruhe kommen kann.

3. Zeit für dieErnährung zu nehmen, ist Teil des Fastens

Der Zeitfaktor spielt für viele bei der Essenszubereitung eine große Rolle. Pischeltsrieder meint, man solle sich in der Fastenzeit bewusst Zeit dafür nehmen: „Beim Fasten geht es um Achtsamkeit. Wir müssen der Esskultur mehr Zeit schenken.“ Das fange im Supermarkt an. Wer überlegt einkauft, hat später keine verführerischen Leckereien zu Hause. Auch bei der Entscheidung für ein Rezept könne man wertvolle Zeit sparen. „Viele neigen dazu, zu lange zu suchen und dabei eine Menge Zeit zu verplempern.“ Besonders schnell passiere das im Internet. Die Lösung: Sich schnell entscheiden und sofort anfangen.

4. Gesunde Ernährung muss nicht teuer sein

„Eine gesunde Ernährung kostet keine Unsummen, aber dafür muss man sich damit beschäftigen“, sagt die Pischeltsrieder. Simple Nahrungsmittel könne man auf unterschiedliche Art und Weise zubereiten. Darüber hinaus empfiehlt die 28-Jährige, mal alle Lebensmittel aufzubrauchen, die schon länger daheim herumliegen. „Es landet viel zu viel in der Tonne“, stellt sie fest.

5. Regionales„Superfood“ nutzen

„Superfood“ – das sind oft exotische Lebensmittel, die wertvolle Nährstoffe enthalten und deren Verzehr das Blaue vom Himmel versprechen. Die Aufregung darum ist etwas übertrieben, findet Pischeltsrieder. „Viele unserer regionalen und saisonalen Produkte können da locker mithalten. Leinsamen zum Beispiel stehen den Chiasamen in nichts nach.“ Das persönliche Superfood der Ernährungsberaterin sind übrigens Brokkoli und Weißkohl.

6. Nicht aus Gewohnheit, sondern aus Genuss konsumieren

Ein bewusster Konsum ist der Schlüssel. „Wenn man sich darauf konzentriert, nimmt man sehr bald auch die Veränderungen wahr“, erklärt Pischeltsrieder. Der resultierende Verzicht auf ungesunde Snacks lasse einen sich besser fühlen. „Wir essen zu oft aus Gewohnheit und verlieren das Gefühl dafür, was wir wirklich brachen“, sagt die Ernährungsberaterin.

7. Verzicht aufSüßigkeiten istnebenwirkungsfrei

Strenge Diäten und drastische Ernährungsumstellungen müssen in jedem Fall mit dem Arzt abgesprochen werden. „Aber der Verzicht auf Süßigkeiten und mehr Gemüse auf dem Speiseplan sind absolut nebenwirkungsfrei“, betont Pischeltsrieder. Darum könne man jederzeit damit anfangen.

8. Vorhabenrichtig formulieren

„Wichtig ist es, nicht zu beschließen, keine Schokolade mehr zu essen, sondern sein Ziel positiv zu formulieren“, rät Pischeltsrieder. Stattdessen könne man sagen: „Ich lasse meine Fettverbrennung zwischen den Mahlzeiten für mich arbeiten“ oder „Ich esse Nüsse als gesunde Zwischenmahlzeit“. Das tue der Psyche gut und rufe nicht gleich den Schweinehund auf den Plan.

9. Kollektives Fasten fällt leichter

Fastet man mit Arbeitskollegen oder Familienmitgliedern, fällt vieles leichter. „In der Küche fehlen die süßen Verführungen, und das gemeinsame Ziel hilft dem Durchhaltevermögen“, sagt die Ernährungsberaterin.

10. Geheimtippin der Vorratskammer

„Es ist immer gut, ein paar Notrationen zur Hand zu haben, die satt machen und schmecken“, rät Pischeltsrieder. Ihre Empfehlung sind die haltbaren roten Linsen, die als gesündere Alternativen von Bohnen aus der Dose verwendet werden können. Nie verkehrt sei außerdem Frischkäse, den man süß oder herzhaft verwenden kann. „Er taugt sogar als kalorienarmer Soßenersatz zu Spaghetti.“

11. Verzicht auf Genussmittel gehört dazu

Unerlässlich ist beim Fasten der Verzicht auf Genussmittel. „Der Konsum von Zigaretten, Kaffee und Alkohol spricht gegen das Konzept“, findet die Münsingerin. Man müsse aber gerade beim Rauchen aufpassen, dass man die Entwöhnung nicht mit Essen kompensiert. „Eine schöne Alternative ist da eine Unternehmung mit Freunden.“

LEONORA MITREUTER

Lesen Sie auch: Degerndorferin veröffentlicht Gemüse-Kochbuch: Diese Rezepte empfiehlt sie