Münsing hat neuen Radweg - ihm sollen weitere folgen

Die Gemeinde Münsing hat ihren neuen Radweg nach Weipertshausen eingeweiht. Bei der 1,9 Kilometer langen Strecke soll es aber nicht bleiben.

Münsing –Selbstverständlich mit dem Rad fuhr Bürgermeister Michael Grasl am Freitag zusammen mit Gemeinderäten und Projektbeteiligten zum Münsinger Ortsausgang. Kurz hinter der Abzweigung nach Ammerland wartete ein blau-weißes Band darauf, durchschnitten zu werden. Der 1,9 Kilometer lange Radweg nach Weipertshausen wurde eingeweiht.

Vorausgegangen war der Baumaßnahme ein aufwändiger Planungsprozess, erinnerte Grasl in seiner Ansprache. Die dafür notwendigen Grundstücksverhandlungen zogen sich so lange hinaus, dass erst im August des vorigen Jahres der erste Spatenstich erfolgen konnte. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen und wird schon viel befahren und bewandert“, zeigte sich der Rathauschef begeistert. Die zusätzlich errichtete Überquerungshilfe an der Hauptstraße erachtet er als notwendig. „Es sind die schwächeren Verkehrsteilnehmer, für die wir das machen“, betonte Grasl.

Lesen Sie auch: Extraspur: Wolfratshausen macht Weg für Radfahrer frei

Passend dazu hat der Münsinger Gemeinderat vor wenigen Tagen in einer Klausurtagung beschlossen, ein Gesamtkonzept für eine fahrrad- und fußgängerfreundliche Gemeinde zu erarbeiten. Der Bürgermeister nimmt dafür auch die Eltern in die Pflicht. Der neue Radweg sei eine ideale Strecke, um mit den Kindern das Radfahren zu üben und ihnen gefahrlos die Verkehrsregeln beizubringen. Langfristig wünscht sich Grasl einen „Ostufer-Radlschnellweg“ bis nach Starnberg und vielleicht auch eine Fortsetzung in Richtung Süden nach St. Heinrich.

Lesenswert: Staatsstraße 2369: Unterführungspläne für Radfahrer liegen auf Eis

Stefan Vogt vom Staatlichen Bauamt Weilheim zeigte sich erst einmal zufrieden, dass die Kosten weitgehend eingehalten werden konnten. Wie berichtet übernahm der Freistaat Bayern 500 000 Euro. 136 000 Euro zahlte die Gemeinde Münsing für Planung und Grunderwerb. Einzig der Bodenaushub erwies sich aufwändiger als erwartet. So musste die teilweise von Schadstoffen belastete Erde zwischengelagert und ausgetauscht werden. Dort, wo jetzt entlang des Radstreifens neben dem Münsinger Ortsschild noch braune Stellen zu sehen sind, werden bald zwei Blühstreifen mit artgerechten Pflanzen angesät. Zudem wurde darauf geachtet, dass der Radweg barrierefrei angelegt wird.

ph

Auch interessant: Klingeln auf kombinierten Fuß- und Radwegen nicht Pflicht