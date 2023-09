Münsing bekommt Asylunterkunft

Hallen in Leichtbauweise sollen in Münsing errichtet werden.

Platz für 94 Personen

Im Gewerbegebiet in Münsing werden drei Leichtbauhallen errichtet. Sie bieten Platz für 94 Personen. Manche Gemeinderäte schluckten angesichts dieser Nachricht.

Münsing – Im Münsinger Gewerbegebiet Am Schlichtfeld wird eine Asylbewerberunterkunft für 94 Personen gebaut. Der Eigentümer des Grundstücks neben der Hausnummer 10 hat es dem Landratsamt wie berichtet zur Pacht angeboten. Der Gemeinderat hatte diesen Platz unter drei möglichen Standorten – zwei wären am Sportgelände am Hartlweg gewesen – favorisiert. Dass nun gleich drei zweigeschossige Gebäude von jeweils rund 200 Quadratmetern Grundfläche in Modulbauweise entstehen sollen, eines davon für den Sicherheitsdienst, ließ manchen Gemeinderat allerdings schlucken. Dennoch erteilte das Gremium in der Sitzung am Dienstag bei zwei Gegenstimmen (Thomas Schurz, CSU, und Tobias Eckart, Freie Wähler) sein Einvernehmen.

Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) erklärte zum wiederholten Mal, dass sich die Gemeinde Münsing nicht einfach „wegducken“ könne bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Münsing erfüllt nach dem Königsteiner Schlüssel nicht die Quote an aufzunehmenden Asylbewerbern. Die Gemeinde müsste rund 70 neue Personen beherbergen. Gemeinderat Schurz möchte diese Zahl nicht überschreiten. Er sagte, er befürchte eine „Ghettobildung“ im Gewerbegebiet.

Gebäude wird in Apartments unterteilt

Ratsmitglied Eckart ist die Bauweise „zu eng, zu konzentriert“. Christian Gampl, am Tölzer Landratsamt zuständig für die Flüchtlingsunterkünfte, erklärte in der Sitzung, dass die Gebäude in Apartments unterteilt seien. Es gebe Wohnungen für sechs bis acht, für vier bis sechs und für zwei Personen, jeweils mit Küche und Bad. Man wolle Familien oder Menschen derselben Herkunft gemeinsam einquartieren, um Konflikte zu vermeiden. Ein Sicherheitsdienst, den der Freistaat erst ab einer bestimmten Anzahl an Bewohnern zur Verfügung stelle, werde rund um die Uhr präsent sein. „So eine Unterkunft ist nicht von Haus aus ein Brennpunkt“, sagte Bürgermeister Grasl. Er habe sich im Vorfeld mit der Polizei unterhalten.

Sprachkurse und soziale Hilfe notwendig

Professor Matthias Richter-Turtur (Grüne) nannte es „richtig und gut, dass wir als Gemeinde einen Beitrag leisten“. Er forderte allerdings, dass vor Ort Integrationsarbeit in Form von Sprachkursen und sozialer Hilfe geleistet werde. Christine Mair (Grüne) regte an, einen Integrationsbeauftragten im Rathaus einzustellen oder einen Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Die drei Leichtbauhallen sollen ab dem Frühsommer 2024 errichtet werden. Der Gemeinderat hat seine Genehmigung auf fünf Jahre befristet.

Schon bald soll Gemeindesaal belegt werden

Ab Mitte September dieses Jahres soll der Gemeindesaal trotzdem mit rund 30 Geflüchteten belegt werden. Dass er nach dem Bau der Unterkunft im Gewerbegebiet wieder frei wird, kann Bürgermeister Grasl „nur hoffen“. Er habe dafür die Zusage des Landrats, aber keine Garantie.

