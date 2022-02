Berauscht über die Autobahn – das sind die Folgen für Skoda-Fahrer (27)

Von: Doris Schmid

Die Polizei zog am Samstag kurz vor Mitternacht auf der A95 einen Alkoholsünder (27) aus dem Verkehr. © Symbolfoto / Karl-Josef Hildenbrand

Ein Münchner geriet auf der A95 in eine Polizeikontrolle. Die Beamten zogen den 27-Jährigen sofort aus dem Verkehr.

Münsing - Dieser Ausflug kommt einen Münchner teuer zu stehen: Der 27-Jährige geriet am Samstag kurz vor Mitternacht auf der Autobahn A95 an der Anschlussstelle Wolfratshausen in eine Kontrolle der Verkehrspolizei Weilheim, die dort Alkoholkontrollen durchführte. Die Beamten stellten bei dem Skoda-Fahrer aus dem Landkreis München laut Mitteilung Alkoholgeruch fest.

27-Jährigen erwarten Fahrverbot und Bußgeld

Ein freiwilliger Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,04 Promille. Der Test mit dem gerichtsverwertbaren Alkomaten, der im Anschluss in bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen durchgeführt wurde, bestätigte diesen Wert. Den 27-Jährigen erwarten nun ein Fahrverbot von einem Monat, ein Bußgeld von 500 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg. (nej)

