Boot blockiert Radweg: E-Bike-Fahrer schlägt zu

Von: Sabine Schörner

Zugeschlagen hat ein E-Bike-Fahrer. (Symbolbild) © Archiv

Mit der Faust hat ein E-Bike-Fahrer einem Bootfahrer aufs Auge geschlagen. Der hatte den Radweg blockiert, um sein Boot auszuladen. Die Polizei sucht Zeugen.

Münsing - In Ambach am Starnberger See ist am Sonntag ein Streit zwischen einem 48-jährigen Geretsrieder und einem bislang unbekannten E-Bike-Fahrer eskaliert. Nach letzterem wird nun gesucht. Der Geretsrieder war am Sonntag gegen 15.10 Uhr mit seinem Auto im Erholungsgebiet unterwegs. Um sein Schlauchboot auszuladen, blockierte er kurz den Radweg.

Münsing: E-Bike-Fahrer schlägt Bootfahrer aufs Auge

„Dies verärgerte den dort fahrenden E-Bike-Fahrer so sehr, dass Worte nicht mehr ausreichten“, berichtet die Polizei. Der Unbekannte schlug dem Geretsrieder unvermittelt mit der Faust aufs Auge, wodurch dessen Brille beschädigt wurde und er eine Wunde davontrug. Im Anschluss flüchtete der E-Bike-Fahrer in südliche Richtung.

Ins Gesicht geschlagen: Polizei sucht Zeugen

Er ist 50 bis 60 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß. Er hat eine sportliche schlanke Statur und trägt einen grauen Vollbart. Er hatte eine dunkle Sonnenbrille und eine dunkle Mütze auf. Wer die Situation am Starnberger See, kurz nach dem Buchscharner Seewirt, beobachtet hat, oder Hinweise auf den E-Bike-Fahrer geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Wolfratshausen unter Telefon 0 81 71/4 21 10 zu melden. sas

