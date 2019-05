Bürger machen Druck bei der Querungshilfe 

Mit einer Aktion an der Hauptstraße haben Münsinger Eltern ihrer Forderung nach einer Querungshilfe Nachdruck verliehen. Mit der Haltung des Landratsamts sind sie unzufrieden.

Münsing – Die Anwohner der Hauptstraße in Münsing wollen von den Behörden nicht mehr hören, was alles nicht geht. Sie wünschen sich endlich eine Lösung, damit ihre Kinder, aber auch ältere und körperlich eingeschränkte Menschen, gefahrlos die viel befahrene Hauptstraße überqueren können. „Wenn unser Protest wieder nichts bringt, gründen wir eine Bürgerinitiative“, kündigte der Sprecher der Anwohner, Ulrich von Linde, am Freitag bei einem Pressetermin mit rund 40 Erwachsenen und noch einmal so vielen Kindern an.

Die Gruppe traf sich an der Bachstraße, wo es besonders schwierig ist, von Ost nach West über die Hauptstraße zu gelangen. Die Autos, die aus Richtung Wolfratshausen kommen, fahren hier noch mit relativ hohem Tempo, zumal es leicht bergab geht. Ortsauswärts sind sie langsamer dran. Geschwindigkeitsmessungen haben dies bestätigt. Ulrich von Linde kritisiert allerdings, dass die Messungen ortseinwärts schon nach wenigen Tagen wieder eingestellt worden seien.

Andere geeignete Querungsmöglichkeiten gebe es aufgrund fehlender Gehwege und Unübersichtlichkeit, wie in der Limm-Kurve, für Kinder nicht, erklärt von Linde. Er und Anwohnerin Steffi Ruhdorfer haben Bürgermeister Michael Grasl bereits im Juli vergangenen Jahres eine Unterschriftenliste mit der Bitte um eine Lösung des Problems übergeben. Von Linde ärgert sich, dass sechs Wochen lang überhaupt keine Reaktion aus dem Rathaus gekommen sei.

Dann sei der Vorschlag gemacht worden, einen von Eltern begleiteten Schülerüberweg einzurichten. Von Linde erklärt dazu: „Eine Umfrage in der Nachbarschaft ergab, dass nahezu alle Befragten diese Idee als nicht ausreichend und unpraktikabel empfanden. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Schulschluss-Zeiten würden auf dem Rückweg zu jedem Zeitpunkt jeweils nur einzelne Schüler queren, sodass der Aufwand für die Helfer am Ende höher wäre als der Aufwand beim Abholen der Kinder direkt an der Schule“.

Es gehe außerdem nicht nur um den Schulweg. Ob zur Eisdiele am Dorfplatz, zum Sport, zum Einkaufen oder zu Freunden – die Eltern würden ihre Kinder ab einem gewissen Alter einfach gerne alleine losziehen lassen. „Aber selbst bei meiner neunjährigen Tochter ist mir nicht wohl dabei“, gesteht Steffi Ruhdorfer. Für sie selbst sei es schon jedes Mal eine Herausforderung, mit den beiden jüngeren Kinder im Alter von einem und drei Jahren, mit Kinderwagen und Laufrad, die Hauptstraße zu passieren. Auch die Seniorenbeauftragte Helga Lehner wünsche sich für Ältere sichere Querungsmöglichkeiten.

Bei einem Bürger-Workshop zur Aufwertung des Dorfkerns im Oktober sei eine Hauptstraßen-Querung von allen vier Arbeitsgruppen als dringlich eingestuft worden. Das werde nun ignoriert. „Pseudo-Bürgereinbindung“, nennt von Linde das.

Bürgermeister Grasl war zu dem Treffen der Anwohner eingeladen, konnte aber wegen eines anderen Termins nicht teilnehmen. Gegenüber unserer Zeitung erklärt er, dass die Gemeinde weder Zebrastreifen noch Ampeln oder Verkehrsinseln einrichten könne. Die Zuständigkeit für die Staatsstraße liege bei der Verkehrsbehörde am Landratsamt. Grasl verweist auf die jüngste Stellungnahme des zuständigen Leiters Georg Fischhaber. Dieser lehnt die genannten Maßnahmen wie auch ein Tempolimit ab. Für einen Zebrastreifen oder eine Lichtzeichenanlage sei die Zahl der Querenden zu gering, außerdem würden an solchen Stellen erfahrungsgemäß mehr Unfälle passieren, schreibt er. Fischhaber bleibt dabei, dass ehrenamtliche Schulweghelfer sowie die Verkehrserziehung am besten seien.

Die Anwohner stellen solche Antworten nicht zufrieden. Sie haben den Eindruck, dass ihr Anliegen nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit verfolgt werde, sagten sie bei der Versammlung. Ein Vater fragte: „Muss erst etwas passieren, bevor die Behörden tätig werden?“ Tanja Lühr