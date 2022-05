Geplantes Seniorenstift in Ambach: Gegner reichen Beschwerde ein

Das geplante Seniorenstift in Ambach: Die Gegner des Projekts haben nun Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts eingereicht. © Grafik: Matteo Thun

Die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Seniorenanlage in Ambach kleiner planen“ haben Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts München eingereicht.

Münsing – Die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Seniorenanlage in Ambach kleiner planen“ haben Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts München eingereicht. Das Gericht hatte wie berichtet den Eilantrag der Bürgerinitiative abgelehnt, dass die Gemeinde am 3. Mai noch keinen Bebauungsplan für das ehemalige Wiedemann-Gelände aufstellen dürfe, weil nach Ansicht der Initiative mit unklaren Zahlen zur Flächenversiegelung gearbeitet werde.

Münsing: Bürgerinitiative gegen Seniorenstift in Ambach reicht Beschwerde ein

Inzwischen hat der Rat nicht nur den Bebauungsplan als Satzung verabschiedet, sondern in seiner jüngsten Sitzung auch das Bürgerbegehren für unzulässig erklärt, nachdem das Gericht diese Einschätzung im Konjunktiv formuliert hatte („Das Gericht weist darauf hin, dass sich das Bürgerbegehren nach summarischer Prüfung voraussichtlich auch als unzulässig erweisen dürfte“). Bürgerbegehren-Sprecherin Alexandra Theiss will in den kommenden Tagen zum weiteren Vorgehen Stellung nehmen, Bürgermeister Michael Grasl möchte sich nicht äußern. tal

