Interview: Münsings Bürgermeister über Projekte, Abschied und den guten Ton

Teilen

Das Richtfest am neuen Bürgerhaus war für Münsings Bürgermeister Michael Grasl ein Höhepunkt im vergangenen Jahr. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Vieles wurde in Münsing im vergangenen Jahr angepackt, weitere Projekte stehen auf der Agenda. Darüber spricht Bürgermeister Michael Grasl im Interview.

Münsing – Im vergangenen Jahr ist viel passiert in Münsing. Das größte Projekt in der Geschichte der Gemeinde nimmt Formen an: Im Dezember feierte die Gemeinde Richtfest am neuen Bürger- mit Rathaus. Mittlerweile ist das Dach in einem warmen Rotton gedeckt. Nun geht es mit dem Innenausbau weiter. Ende dieses Jahres soll das rund 22 Millionen Euro teure Gebäude fertig sein.

Über einer Tiefgarage entstehen ein großer Veranstaltungssaal mit Bühne, eine Aufwärmküche und Vereinsräume. Im Stockwerk darüber wird die Gemeindeverwaltung einziehen. Die Mitarbeiter bekommen neue Büros. Ein ansprechender, heller Sitzungs- und Trauungssaal liegt zur Kirche hin. 2022 wurde auch die Staatsstraße von Münsing nach Holzhausen saniert. Die VR-Bank eröffnete im Zentrum am Kirchberg ein neues Geschäftshaus mit 20 Mietwohnungen. Der SV Münsing-Ammerland feierte sein 100-jähriges Jubiläum, und auch andere Feste durften nach den Corona-Jahren wieder stattfinden. Nur das Bezirksmusikfest mit Burschenvereinsjubiläum in Degerndorf musste auf 2023 verschoben werden.

Kurz vor Weihnachten erhielt Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) vom Landratsamt noch ein „Geschenk“, wie er sagt: Es genehmigte den Bau eines Feuerwehrhauses mit Schießstand und kleiner Wohnung am Kapellenweg in Ammerland. 2023 wird ähnlich arbeitsreich für Grasl. Wir hielten mit dem 55-Jährigen Rück- und Ausblick.

Münsing: Bürgermeister Michael Grasl im Interview über die Jahre 2022/2023

Herr Grasl, was war für Sie der schönste Moment im vergangenen Jahr?

Michael Grasl: Das war eindeutig das Richtfest für das Bürgerhaus mit allen am Bau Beteiligten und einer schönen Mannschaftsleistung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außerdem ist die Musik immer noch ein wichtiger Teil von mir. Da hatte ich 2022 viele schöne Erlebnisse mit dem Fokus auf der Musik und Freundschaft und nicht auf den Sorgen.

Und woran erinnern Sie sich nicht so gerne zurück?

Grasl: Ich hänge nicht an schlechten Erinnerungen. Schade finde ich, dass das Seniorenstift in Ambach mit seinen Chancen und Vorteilen nicht vermittelt werden konnte und für Rechtfertigungen von Mehrheitsentscheidungen ein großer juristischer und gutachtlicher Aufwand betrieben werden musste. Auch die überbordende Bürokratie hat mich erneut gestört. Da denke ich nur an öffentliche Vorhaben mit all ihren Zwangsjacken und Fallstricken.

Die Bürgerversammlung gehörte sicher zu den unerfreulicheren Erlebnissen. Der Münsinger Johannes Müller dominierte sie mit seinem Vorwurf, der Gemeinderat behandle hinter verschlossenen Türen in internen Sitzungen und Klausuren für die Öffentlichkeit wichtige Themen. Schon Monate zuvor hatten Sie sich vor dem Landratsamt bis hinauf zum Innenministerium für die Treffen rechtfertigen müssen. Wie sehr hat Sie das zermürbt?

Grasl: Gar nicht. Das ist geklärt und nahm auch in den Augen der interessierten Bürgerschaft zu viel Raum ein. Aber ich bin nicht nachtragend. Wenn mir Nachhilfe gegeben wird in Sachen Kommunalrecht, muss ich darauf verweisen, selbst vier Jahre qualifiziert aus- und fortgebildet worden zu sein und seit 1986 über ein paar Jährchen Erfahrung in diesem Kerngebiet zu verfügen. Alles andere sind wohl persönliche Nadelstiche, die mich aber nicht belasten, weil ich korrekt arbeite und mich selbst regelmäßig hinterfrage.

Interview: Bürgermeister Michael Grasl äußert sich zu Kritik an Projekten in Münsing

Auch gegen das Bürgerzentrum gab es anfangs Proteste, von einem geplanten Bürgerbegehren wegen der Ausmaße bis zu einer Beschwerde beim Bund der Steuerzahler in 2021. Im Gemeinderat wird seit Beginn der Amtsperiode von einigen Grünen „Oppositionsarbeit“ betrieben, wie Sie die kritischen Beiträge einmal nannten. Hat all das dazu beigetragen, dass Sie 2026 nicht mehr antreten wollen?

Grasl: Das hat überhaupt nichts mit meiner Entscheidung zu tun. Wie bei einem Fußballtrainer muss auch in einer Gemeinde nach so vielen Jahren ein frischer Wind mit neuen Ideen her. Ich will den Schritt nicht erst tun, wenn die Luft raus ist, sondern wenn ich noch andere Dinge tun kann. Es gibt noch ein Leben nach dem 30.4.2026. Im Gemeinderat ist die Stimmung und Zusammenarbeit zum Jahresende konstruktiver geworden, was der Gemeinde sehr zugut kommt. Ich befürworte eine kritische Auseinandersetzung, solange sie Lösungen anbietet und im Ton fair bleibt. Auf ein angemessenes Diskussionsniveau lege ich größten Wert. Wir sind weder im Fußballstadion noch am Stammtisch. Der Rat hat eine manchmal unterschätzte Außenwirkung.

Es gibt auch viele Bürger, die mit Gemeinderatsentscheidungen unzufrieden sind, siehe Seniorenwohnstift in Ambach oder die Klage eines Nachbarn wegen Ruhestörung durch das neue Vereinsheim in Degerndorf.

Grasl: Wir haben in Münsing mehrfach erlebt, dass neue Projekte kritisiert werden, weil es immer Betroffene gibt. Wenn es nicht gelingt, Betroffene zu Beteiligten zu machen, verfestigen sich Fronten. Ich aber muss die mehrheitlich gefassten Beschlüsse des Gremiums mit meinen Leuten im Rathaus vollziehen, auch wenn es noch so mühsam ist. Alle können wir nicht zufriedenstellen.

Münsing: Diese Projekte stehen im Jahr 2023 an

Gibt es schon einen Gerichtstermin in der Sache Degerndorfer Vereinsheim?

Grasl: Einen Termin gibt es meines Wissens noch nicht. Die Terminbücher sind voll von solchen Verfahren. Letztlich fehlt mir allgemein das Verständnis mancher Kläger für das Gemeinwesen, obwohl man immer eine gütliche Lösung anstrebt, um die alle, insbesondere die Vereine bemüht waren. Miteinander reden wäre oft sinnvoller, als Behörden und Gerichte zu beschäftigen. Es ist schade, dass öffentliche Projekte, die eigentlich dem Bedarf der Bürger dienen sollen, infrage gestellt werden. Das kostet alles zusätzlich Zeit und Geld. In Degerndorf stand an gleicher Stelle schon ein Vereinshaus, und es wurde ja kein Nachtlokal gebaut. Ich stehe nach wie vor zu 100 Prozent zu allen Entscheidungen, wobei uns ein angemessener Nachbarschutz nie gleichgültig war.

Was sind die wichtigsten Vorhaben in 2023?

Grasl: Der Bau eines neuen Hochbehälters für die Wasserversorgung in Weidenkam und das Feuerwehrhaus in Ammerland sind die wichtigsten Bauprojekte. Die Entschlammung des Degerndorfer Weihers soll im Frühjahr losgehen und wird momentan ausgeschrieben.

Wie sieht es beim Hochwasserschutz für Ammerland aus?

Grasl: Hier gibt es noch eine letzte große Hürde, die mit aufwendigen Abstimmungen verbunden ist: die Verlegung von Leitungen beim Gebäude der Telekom, das die zentrale Verteilung in der Gemeinde bildet. Das ist wie eine Operation am offenen Herzen. Ansonsten konnten wir 2022 mit allen privaten Anliegern eine Einigung erzielen. Dafür möchte ich mich auch mal bedanken.

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sucht Unterkünfte für Asylbewerber

Was soll mit dem alten Gemeindesaal passieren, wenn das Bürgerhaus in Betrieb geht?

Grasl: Das muss der Gemeinderat festlegen. Der Saal wird auf keinen Fall ungenutzt leer stehen. Eine temporäre Vermietung ist nicht ausgeschlossen. Wir müssen auch wirtschaftlich denken. Man kann nicht nur Objekte bauen, die nur Geld kosten. Wir brauchen dringend Einnahmen.

Ist eine Belegung mit Asylbewerbern aktuell geplant?

Grasl: Keine Gemeinde kann sich „wegducken“, wie es der Landrat im Isar-Loisachboten formuliert hat. Aber keiner von uns Bürgermeistern einschließlich Landrat haben eine Glaskugel oder ein Rundum-Sorglos-Patentrezept für diese globale Flüchtlingsbewegung. Wir brauchen Flächen, um darauf sehr schnell Container oder Gebäude aufstellen zu können. Aber die kann ich auch nicht herzaubern. Wir stellen ja jetzt schon jede freie Wohnung zur Verfügung, wenn wir Zugriff haben. Aber das hilft auch nicht für den immensen Bedarf.

Also ist der Gemeindesaal eine Option?

Grasl: Wir bekommen ein Problem, wenn ein aktuell intensiv genutzter Gemeindesaal wieder belegt wird, solange das Bürgerhaus noch nicht fertig ist. Und die einzige Turnhalle brauchen wir auch für den Schul- und Breitensport. Wenn wir das Ehrenamt lahmlegen, werden wir kaum auf Verständnis stoßen. Wir brauchen daher in allen Kommunen Lösungen, die niemanden komplett überfordern. Weder die Helfer noch die Verwaltung oder Schule und Kindergarten. Aber gemessen am grausamen Krieg in der Ukraine müssen wir in unserer komfortablen Lage wohl auch Zugeständnisse machen und verzichten. Alles können die Städte nicht tragen.

Münsing: Wird der Flächennutzungsplan neu aufgestellt?

Wann beginnen die Planungen für den Umbau des Rathauses in ein „Haus des Kindes“?

Grasl: Der Gemeinderat wird demnächst einen Fahrplan festlegen und nach meinem Dafürhalten am besten eine Arbeitsgruppe damit beauftragen, ein Raumprogramm zu erstellen. Hier sollten die Bereiche Kindergarten, Schule und Mittagsbetreuung gehört werden. Die neue Nutzung darf nicht mit dem Schulbetrieb kollidieren. Auch das Platzproblem in der Mittagsbetreuung und in der Schule sollte in die Überlegungen einbezogen werden. Unabhängig davon prüfen wir schon jetzt mit Planern die rein bautechnischen Voraussetzungen. Ich rechne mit einer Maßnahme von mehreren Millionen Euro. Die jetzt bestehende Raumaufteilung und -akustik sind für neue Nutzungen genauso wenig geeignet wie die Sanitäranlagen.

In den jüngsten Gemeinderatssitzungen kam aus dem Gremium wiederholt der Wunsch auf nach einer Neuaufstellung des Flächennutzungsplans. Es gibt etliche Grundstücksbesitzer in der Gemeinde, die gerne für sich oder ihre Kinder bauen würden, wenn denn Baurecht für ihre Grundstücke bestünde.

Grasl: Das ist ein wichtiges Zukunftsthema. Der Gemeinderat muss sich 2023 mit der Ortsentwicklung der gesamten Großgemeinde befassen und entscheiden, ob er eine komplette Neuaufstellung des Flächennutzungsplans angehen will oder nicht. Das wäre ein Prozess über Jahre, wohl auch über die Amtsperiode hinaus. Dazu planen wir zunächst eine Inhouse-Fortbildung speziell für Gemeinderäte mit Fachleuten, da sich im Baurecht viel ändert und die Mitglieder auf dem aktuellen Stand sein sollten, bevor man sich an die Analyse von möglichen Wohn- und Gewerbeflächen macht.

Möchten Sie persönlich das Mammutwerk eines neuen Flächennutzungsplans anpacken?

Grasl: Ja, weil wir der Verwaltung Instrumente an die Hand geben müssen. Wir können nicht immer nur vertrösten. Ein Flächennutzungsplan ist irgendwann teilweise überholt. Andererseits müssen wir prüfen, ob wir nicht auch punktuell gezielter vorgehen und uns Flächen anschauen. Das haben wir in den letzten Jahren auch schon gemacht. Allerdings warne ich eindringlich vor einer Verstädterung unserer schönen Gemeinde und ungesundem, sprunghaftem Wachstum.

KWA-Seniorenwohnstift in Ambach: Altbestand wird abgebrochen

Um das KWA-Seniorenwohnstift in Ambach ist es ruhig geworden. Was passiert gerade auf dem Grundstück am Simetsbergweg und hinter den Kulissen?

Grasl: Der Altbestand wird abgebrochen, und das geschieht seit Wochen geräuschlos. Die Verträge sind geschlossen und einzuhalten. Einige Bürger würden sich am liebsten schon vormerken lassen. Da verweise ich auf KWA. Bei der Belegung werden wir jedoch immer mitreden. Aber jetzt muss erst mal gebaut werden.

Welche großen Feste stehen heuer an?

Grasl: Das 150-jährige Jubiläum der Feuerwehr Münsing im Juni und die Degerndorfer Festtage mit Burschen- und Bezirksmusikfest sind sicher die Höhepunkte. Eine Riesen-Veranstaltung wird wohl 2024 wieder das Ochsenrennen sein, und die Musikkapelle Münsing wird 2024 das Bezirksmusikfest ausrichten.

Wird es personelle Änderungen im Rathaus geben? Sie haben angekündigt, dass Kämmerer und Geschäftsleiter Hubert Kühn sich in einigen Jahren in den Ruhestand verabschieden wird. Die Geschäftsleitung soll künftig ein eigenes Amt sein. Langsam müssten ja Nachfolger eingearbeitet werden.

Grasl: Stefan Holzheu wird im Sommer als stellvertretender Geschäftsleiter anfangen. Wenn er seinen Dienst antritt, muss er seinen Sitz im Gemeinderat abgegeben haben. Nachrücker ist Anton Hinterholzer. Wir haben außerdem mit Anna Graf eine weitere Auszubildende aus der Gemeinde. Miriam Aufleger und Manuela Witthacke, beide in der Finanzverwaltung, bilden sich gerade fort. Der Bauhof ist stark aufgestellt mit einer tollen Mannschaft. Das gilt auch für den Kindergarten unter der neuen Leitung von Birgit Koschnick. Hubert Kühn wird vermutlich meine Nachfolgerin oder meinen Nachfolger noch etwa ein halbes Jahr begleiten und dann ebenfalls in den Ruhestand gehen.

Gibt es schon Interessenten für Ihre Nachfolge?

Grasl: Es ist natürlich noch zu früh für diese Personalie. Zumindest mir ist noch nichts bekannt. Überlegungen gibt es bestimmt. Jetzt ist aber erst mal Halbzeit.

Ihr Wunsch für 2023?

Grasl: Gesundheit, Humor, gute Nerven, der Blick für das Wesentliche und konstruktives Vorankommen im Gemeinderat und im Mitarbeiterteam.

Das Gespräch führte Tanja Lühr.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.