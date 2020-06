Carsharing-Auto blockiert tagelang eine Garage - dann schleppt die Polizei es ab

In die Verzweiflung trieb einen Holzhauser ein Carsharing-Pkw, der tagelang vor seiner Garage stand. Das Unternehmen wollte sich darum kümmern, tat aber nichts.

Münsing – Fünf Tage stand ein Carsharing-Pkw vor einer Privatgarage im Münsinger Ortsteil Holzhausen. Am Ende musste ihn die Polizei abschleppen lassen. Der Anwohner hat Anzeige wegen Nötigung erstattet.

Es war am Montag gegen 11 Uhr vor einer Woche, als eine bislang unbekannte Dame den Mini auf dem Privatgrundstück eines 64-jährigen Anwohners aus der Brunnenstraße abstellte – und zwar direkt vor der Garage, sodass es unmöglich war, den darin befindlichen Anhänger herauszuholen, berichtet die Polizei. Nachdem der Pkw am nächsten Tag immer noch dort stand und eine Kontaktaufnahme mit der Carsharing-Firma nicht weiterhalf, meldete sich der Holzhauser bei der Wolfratshauser Inspektion. Die Beamten erfuhren vom verantwortlichen Anbieter, dass das Fahrzeug offensichtlich außerhalb des vertraglich vereinbarten Bereichs bewegt worden war. Die Dame hätte also gar nicht nach Holzhausen fahren dürfen. Warum sie auf dem Privatgrundstück geparkt hatte, war nicht bekannt. Um eine schnelle Lösung des Problems herbeizuführen, bot das Carsharing-Unternehmen an, dass der Anwohner das Auto auf Kosten der Firma abschleppen lassen könne. Die Nachfrage bei diversen Abschleppunternehmen ergab allerdings, dass der Geschädigte dafür das Geld hätte vorstrecken müssen, was dieser „aus nachvollziehbaren Gründen ablehnte“, so die Polizei.

Der 64-Jährige forderte die Carsharing-Firma daraufhin mehrfach telefonisch und schriftlich auf, das Fahrzeug von seinem Grundstück zu entfernen. Diverse Mitarbeiter versicherten ihm immer wieder, dass man sich der Sache annehme. Es sei sogar schon jemand unterwegs, den Mini abzuholen.

Das Ende vom Lied: Am Freitag stand der Pkw immer noch vor der Garage. In seiner ganzen Verzweiflung wendete sich der 64-Jährige gegen 14 Uhr erneut an die Polizei. Diesmal forderten die Beamten das Carsharing-Unternehmen eindringlich dazu auf, das Auto bis 16 Uhr zu entfernen. Wieder versicherte die Firma, sich sofort um die Sache zu kümmern. Kurz nach Ablauf der Frist stand der Mini immer noch dort – und die Polizei schritt zur Tat. Es „erfolgte eine polizeiliche Umsetzung des Fahrzeugs mittels Abschlepper“, wie es heißt. Der 64-Jährige erstattete Anzeige wegen Nötigung, die Ermittlungen der Polizei laufen.