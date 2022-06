Christine Hauter arbeitet seit 35 Jahren beim Altwirt in Münsing

Immer ein herzliches Lachen auf den Lippen: Seit 35 Jahren arbeitet Christine Hauter (Mi.) als Bedienung beim Münsinger Altwirt. Zum Dank gab es von Inhaber Josef Großmann einen Geschenkkorb. Auch Seniorchefin Erika Großmann gratulierte. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Christine Hauter arbeitet seit 35 Jahren beim Münsinger Altwirt im Service. Ihr Lachen und ihre gute Laune sind ansteckend.

Münsing - 1987 bewarb sich lebenslustige Wolfratshauserin, eigentlich gelernte Konditorin, beim Münsinger Altwirt. „Der Chef hat mich sofort genommen“, erzählt Christine Hauter. Das war damals der mittlerweile verstorbene Josef Großmann senior. Mit dessen Witwe Erika verbindet die langjährige Bedienung eine enge Freundschaft. Die beiden Frauen unternehmen Ausflüge und Reisen zusammen, zuletzt ein Wellness-Wochenende in Wiesbaden. „Ich gehör’ fast schon zur Familie“, sagt Christine Hauter und zeigt ihr strahlendes Lachen. Und Inhaber Josef Großmann ergänzt: „Manche Gäste kommen nur wegen der Christine.“

Sie mag es am liebsten, wenn es rund geht

Von Mittwoch bis Samstag, 40 Stunden die Woche, sieht man sie im feschen Dirndl Bestellungen aufnehmen, volle Tabletts durch das vor acht Jahren komplett renovierte Lokal und auf die Terrasse tragen oder auch mal auf einen kurzen Ratsch an einem Tisch stehen bleiben. Wenn richtig viel los ist, fühlt sie sich am wohlsten. „Ich mag’s, wenn’s rund geht. Bei wenig Betrieb passieren die meisten Fehler“, sagt die erfahrene Servicekraft. Und sie findet, früher sei der Job einfacher gewesen. Die Gäste hätten weniger Ansprüche gehabt. Vor 30 Jahren habe niemand nach veganen, laktose- oder glutenfreien Gerichten gefragt. Auf der Speisekarte hätte überwiegend „Bodenständiges“ gestanden. Den traditionellen Ochsenbraten oder eine bayerische Leberknödelsuppe gibt es heute noch. Darüber hinaus finden auch Liebhaber der leichten, mediterranen Küche und Vegetarier etwas.

Und was hat sich noch geändert in der Gastronomie? Früher sei mehr getrunken worden, fällt Christine Hauter als erstes ein. Es habe mehr Stammtische gegeben. Die Leute hätten generell mehr Zeit gehabt, es sei gemütlicher zugegangen. Die Bedienung erinnert sich an den Handwerkerstammtisch jeden Montagmittag. Besonders gerne denkt sie an den sonntäglichen Taucher-Stammtisch zurück. Die Gruppe sei um sieben Uhr früh im Starnberger See tauchen gegangen und im Anschluss zum Entenessen in den Altwirt. Leider seien mittlerweile die meisten der Taucher verstorben, und so habe sich der Stammtisch aufgelöst. Die Treue halten Hauter und dem Gasthaus die pensionierten Schulräte, die alle vier Wochen aus ganz Oberbayern zum Schafkopfen kommen: „Mit denen ist es immer lustig.“

Die Umstellung auf den Euro, das Rauchverbot und zuletzt Corona – die 58-Jährige hat schon einige Krisen im Gastrobereich miterlebt. Ihre fröhliche und freundliche Art hat sie deshalb nicht verloren. „Ich hab’ immer gern bedient und will das auch noch ein paar Jahre machen“, sagt sie. Fit halten die ehemalige Dressurreiterin ihre zwei Pferde, das Radfahren und Schwimmen. Zum Dank für ihre langjährige Treue gab’s von ihrem Chef Joseph Großmann kürzlich einen Präsentkorb mit lauter gesunden Sachen.

