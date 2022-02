So lebte Herbert Achternbusch in Ambach - Tilman Spengler erinnert sich

Von: Volker Ufertinger

Bürgerschreck: Herbert Achternbusch (1938-2022) verbrachte ein paar Jahre am Ostufer des Starnberger Sees. Von hier aus revolutionierte er den bayerischen Film. © Effigie/Leemage/Picture Alliance

Der verstorbene Filmemacher Herbert Achternbusch lebte ein paar wilde und produktive Jahre lang in Ambach. Die Zeitzeugen werden immer weniger.

Münsing – In seinem Film „Servus Bayern“ von 1978 sitzt Herbert Achternbusch im Biergarten des Fischmeisters in Ambach, vor sich eine Schreibmaschine. Er ist ganz in Weiß gekleidet, trinkt einen Schluck aus dem Weißbierglas und spricht den seither oft zitierten, nach wie vor provokanten Satz: „In Bayern mag ich nicht einmal gestorben sein.“ Gut 40 Jahre später ist genau das eingetreten: Herbert Achternbusch ist am 10. Januar in München einer langen Krankheit erlegen. 83 Jahre alt ist er geworden. Zuletzt war es verhältnismäßig still um ihn. Doch seinerzeit zettelte er einen Kunstskandal nach dem nächsten an.

Der Fischmeister war Filmkulisse und Domizil

Mit Ambach verbindet den Maler, Filmemacher und Autor weit mehr als diese eine Szene. Er hat am Ostufer gelebt, eben beim Fischmeister, im zweiten Stock, etwa zwischen 1978 und Mitte der 1980er Jahre, ganz genau lässt sich das nicht mehr nachvollziehen. Sepp Bierbichler war nicht nur sein Vermieter, sondern auch sein wohl wichtigster Schauspieler. Mit dessen Schwester Annamirl war Achternbusch längere Zeit liiert. Er hatte Frau und Kind für sie verlassen.

Gemeinsam revolutionierte das Trio Film und Theater. In dieser Zeit entstanden Filme wie „Servus“, „Der junge Mönch“ (beide 1978), „Der Komantsche“ (1979), „Der Neger Erwin“ (1981), eigenwillig, bitterböse und sarkastisch. Auch die Stücke „Ella“ (1978) oder „Mein Herbert“ machten Furore. Ambach wurde zeitweise zum Kultort, zum Geheimtipp. Irgendwann verließ Achternbusch Annamirl, es kam zum Bruch. Danach tauchte er nur noch bei Nacht und Nebel auf.

Irgendwann kam es zum Bruch mit den Bierbichlers

Man würde gerne mit Sepp und Annamirl Bierbichler über diese wilden Zeiten reden. Doch die Schauspielerin starb 2005, ihr Bruder Sepp hält sich der Presse gegenüber sehr zurück. Immerhin: Als das Münchner Filmmuseum am 27. Januar zu Ehren des Verstorbenen dessen wohl berüchtigtsten Streifen „Das Gespenst“ zeigte, sang der Ambacher das Schubert-Lied „Der Leiermann“ aus der „Winterreise“. Es ist das wohl traurigste Lied der Welt.

Die Menschen, die sich an Achternbusch und seine Zeit am Starnberger See erinnern, werden immer weniger. Einer von ihnen ist der aus dem Ruhrgebiet stammende Autor und Journalist Tilman Spengler, von dem zuletzt der Roman „Made in China“ erschienen ist. Er ließ sich 1983 in Ambach nieder und kam unweigerlich mit dem eigenwilligen Bürgerschreck in Kontakt. „Am Anfang verhielt er sich mir gegenüber reserviert“, erinnert er sich. „Ich war für ihn ein Autor der geschliffenen Literatur, und das wollte er auf keinen Fall sein“, erzählt er. Doch dann kamen sich beide näher. Nicht nur wegen der gemeinsamen Bewunderung für die in Pöcking lebende Bildhauerin Margit Orlogi, sondern auch wegen der gemeinsamen der Liebe zu Tibet.

Tilman Spengler, Autor und Journalist aus Ambach. © Markus Scholz/dpa

In diesem Zusammenhang erinnert sich Spengler, der damals für das Reisemagazin „Geo“ schrieb, dass Achternbusch ihn bedrängt hat, auf Verlagskosten nach Tibet fliegen und von dort berichten zu dürfen. „Ich habe das der Redaktion in Hamburg vorgetragen“, erzählt er. „Und ich habe in völlig entgeisterte Gesichter geschaut.“ Der Name Achternbusch, der in Bayern mit Bewunderung oder mit Abscheu genannt wurde, sagte den Menschen im hohen Norden – nichts. In der Folge war „der Herbert“ seinem Freund nachhaltig gram, auch wenn der gar nichts dafür konnte. „Er war eben ein kauziger, rätselhafter Typ.“

Dem Künstler Achternbusch bringt Spengler großen Respekt entgegen. „Es hat mir imponiert, dass er sich um künstlerische Konventionen nicht geschert hat.“ Die Filme, mit denen er am Anfang wenig anfangen konnte, habe er im Lauf der Zeit immer besser verstanden. Nicht so sehr beeindruckt hat ihn das Rebellische, der Hass auf die Kirche und die CSU. „Das war einfach so in dieser Zeit.“ Wobei es Spengler bedauert, dass sich keine Zusammenarbeit zwischen den beiden Revoluzzern Herbert Achternbusch und Rainer Werner Fassbinder ergeben hat, der zeitgleich in München den deutschen Film auf brachiale Weise neu erfand. „Das hätte etwas Großartiges werden können.“

Erinnerungsstück: Im Fischmeister in Ambach hängt heute noch ein Bild von Herbert Achternbusch. © Ufertinger

Beim Fischmeister erinnert ein Bild an den einstigen Bewohner. Es ist relativ klein und – untypischerweise für Achternbusch, der meist gegenständlich malte – ausnahmsweise abstrakt. Es zeigt zwei sich spiegelnde Dreiecke, die dominierende Farbe ist blau, was zum nahen See gut passt. „Ich gehe davon aus, dass das Bild aus seiner Zeit hier am See stammt“, erzählt Geschäftsführerin Cordula Smolka. Nur die Eingeweihten wissen, wo es hängt und von wem es stammt. Ein Stück von Herbert Achternbusch ist immer noch in Ambach.

