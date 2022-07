Münsing: Der Weg für das Seniorenwohnstift ist frei

Das Seniorenwohnstift im Modell: Auf dem ehemaligen Klinikgelände sollen 78 Wohnungen entstehen. © tal/Archiv

Ohne Diskussion hat der Gemeinderat dem Antrag auf Abbruch der alten Wiedemann-Klinik zugestimmt. Damit ist der Weg für das Seniorenwohnstift frei.

Münsing – Nachdem der Bebauungsplan für das Gelände der ehemaligen Wiedemann-Klinik in Ambach inzwischen rechtskräftig ist, hat der Grundstückseigentümer, das Kuratorium Wohnen im Alter (KWA), einen Antrag auf Abbruch der alten Gebäude und auf Neubau eines Seniorenwohnstifts gestellt. Er wurde am Dienstagabend im Gemeinderat in aller Kürze behandelt. Eine erneute Diskussion, wie sie Professor Matthias Richter-Turtur (Grüne) beginnen wollte, unterband der Gemeinderat.

78 Wohnungen sollen auf dem Areal entstehen

Nach der Beseitigung der Klinikruinen plant KWA die Errichtung eines Seniorenwohnstifts mit insgesamt 78 Wohnungen. Zudem sollen ein Schwimmbad, ein Veranstaltungssaal für 180 Besucher und eine Tiefgarage entstehen. Das alte „Waldschlössl“ soll saniert und zu einem Restaurant- und Verwaltungsgebäude umgebaut werden. Unter dem Restaurant ist eine Tagespflege-Einrichtung vorgesehen. Die Grundfläche, also die bebaute Fläche, beträgt Bauamtsleiter Stephan Lanzinger zufolge 4681 Quadratmeter.

Richter-Turtur wandte ein, dass zu dieser Fläche noch etliche weitere versiegelte und überbaute Flächen hinzukämen – insgesamt knapp 7000 Quadratmeter, so der Grünen-Rat. Das sei mehr als der Altbestand und widerspreche somit den Zielen des Gemeinderats. Helge Strauß (CSU) und Bernhard Ruhdorfer (Wählergruppe Münsing) wollten beide keine Debatte mehr über die Zahlen, die bereits das Bürgerbegehren „Seniorenanlage in Ambach kleiner planen!“ erfolglos angezweifelt hatte. Sie stellten einen Antrag zur Geschäftsordnung auf Abstimmung. Diese erfolgte mit der Gegenstimme Richter-Turturs.

Der Bauantrag geht nun ans Landratsamt. Lanzinger: „Es wird die Berechnungen überprüfen.“

tal

