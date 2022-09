Das neueste Buch des Ambacher Autors Anatol Regnier wird verfilmt

Von: Volker Ufertinger

Ein bekannter Bewohner Ambachs: Anatol Regnier in seinem Garten am See. © Ufertinger

Das Buch „Jeder schreibt für sich allein“ von Anatol Regnier (77) beschäftigt sich mit Dichtern in der Nazi-Zeit. Jetzt wird es verfilmt - von einem Großen seines Fachs.

Münsing – Dominik Graf ist einer der berühmtesten Regisseure Deutschlands. Erst vor kurzem hat er mit der Verfilmung von Erich Kästners Roman „Fabian“ (2021) Aufsehen erregt, ein Film über das rumorende Berlin am Vorabend der so genannten Machtergreifung durch die Nazis. Jetzt hat sich der Münchner, der vor wenigen Tagen seinen 70. Geburtstag feierte, das Buch eines Ambacher Autors vorgenommen, nämlich Anatol Regniers Werk „Jeder schreibt für sich allein“.

Auch Regniers im C.H. Beck erschienenes Buch hat die Nazizeit zum Thema. Genauer: Die Dichter und Schriftsteller, die mit den neuen, extrem schwierigen Verhältnissen ab 1933 irgendwie zurechtkommen mussten. Wie hielt man es mit Führer und Vaterland? Und später mit Weltkrieg und Progrom? Freilich gab es viele, die emigrierten. Doch viele blieben auch – und denen gilt das Interesse des Ambachers. Die in vielen Rezensionen gelobte Stärke des Buchs liegt darin, dass auf das Schwarz-Weiß-Muster „Nazi“/„Antinazi“ verzichtet wird. „Ich wollte einfach in den nationalsozialistischen Alltag hineinkriechen“, sagt der Enkel des Dramatikers Frank Wedekind und Sohn von Schauspielerin Pamela Wedekind.

Nun, ein Spielfilm wie der preisgekrönte „Fabian“ wird es wohl nicht. Vielmehr haben sich Graf und Produzent Felix von Böhm für einen Essayfilm entschieden, einem Zwischending aus Dokumentarfilm und Spielfilm. Für den Film interviewt wurden unter anderem Regnier selbst, aber auch der Autor Florian Illies, dessen Buch „Liebe in Zeiten des Hasses“ ebenfalls die 1930er Jahre thematisiert und der Filmproduzent Günter Rohrbach („Das Boot“), der die unselige Zeit noch am eigenen Leib miterlebt hat. Außerdem wird das unterirdische Depot des Deutschen Literaturarchivs in Marbach am Neckar gezeigt, dessen Bestände Regnier ausgewertet hat, um ein paar unerhörte Funde zu machen. Auch in Sanary-sur-Mer in Südfrankreich wurde gedreht, wo Dichter und Intellektuelle verzweifelt auf die Ausreise warteten.

Die beiden Künstler kennen sich seit gut zehn Jahren. Die Väter waren Schauspieler an den Kammerspielen, Robert Graf und Charles Regnier gehörten zu den Großen ihres Faches. Der persönliche Kontakt ergab sich aber erst anlässlich von Regniers Buch „Wir Nachgeborenen“ von 2012. „Er ist einer der nettesten, kameradschaftlichsten Menschen, die ich kenne“, sagt der Autor über seinen Regisseur. Schon an der Entstehung von „Jeder schreibt für sich allein“ hat der Regisseur lebhaften Anteil genommen. Umgekehrt hielt der Ambacher bei der Verleihung des Bayerischen Filmpreises 2021 für Graf und seinen „Fabian“ die Laudatio – coronabedingt wurde er von seiner Münchner Wohnung ins Prinzregententheater zugeschaltet.

Dominik Graf gehört zu den bekanntesten Regisseuren Deutschlands. © DPA

Der mehrfache Grimme-Preisträger Dominik Graf schätzt am Buch seines Freundes, dass es sich „weniger mit Ideologie als mit den Grauzonen des künstlerischen und auch leiblichen Überlebens von Schriftstellerinnen und Schriftstellern im Dritten Reich beschäftigt“. Er sagt: „Es entsteht eine faszinierende Katastrophenlandschaft von Heuchelei, Lüge, Anbiederei, aber auch Aufrichtigkeit, vor allem von permanenter Bedrohung, Angst, Mord und Tod.“ Die chronologische Struktur des Buches ist geändert worden zugunsten einzelner Themenfelder und exemplarischer Biographien wie Gottfried Benn, Erich Kästner, Ina Seidel und so weiter. Wann der Film zu sehen ist? Das steht noch nicht fest. „Wir hoffen bald“, sagt Graf. „Auf einem Festival.“

Das Buch

Anatol Regnier: Jeder schreibt für sich allein. Schriftsteller im Nationalsozialismus. C.H.Beck, 366 Seiten. Das Werk ist neuerdings auch als Taschenbuch erhältlich, mit einem Nachwort von Michael Krüger.

