Münsing: Ein blau-gelbes Herz für den Frieden

Von: Doris Schmid

Ein Herz für die Ukraine formten die in Blau-Gelb gekleideten Kinder der Münsinger Grundschule. © Grundschule Münsing

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt auch Kinder im Grundschulalter. In Münsing formten die Kinder ein blau-gelbes Herz.

Münsing – Die Lehrerinnen der Grundschule Münsing suchten einen Weg, dieses schwierige Thema mit ihnen zu bearbeiten. „Wir möchten die Kinder nicht überfordern, aber viele bekommen einiges mit und das macht ihnen Angst“, erklärt Schulleiterin Angret Pauli.

In Gesprächskreisen in den Klassen rede man deshalb behutsam und kindgerecht darüber. „Als alle Drittklässler der Reihe nach erzählt hatten, was sie schon wussten, entstand bereits ein überraschend umfassendes Bild der Krise. Wir Lehrerinnen helfen den Kindern dann, ihr Wissen zu ordnen und falsche Fakten als solche zu erkennen“, so Pauli.

Friedenserziehung steht im Mittelpunkt

Insgesamt stehe die Friedenserziehung jedoch im Mittelpunkt. Die Schülerinnen und Schüler müssten keinen umfassenden politischen Einblick gewinnen, sie sollten stattdessen ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche Werte in einer Demokratie wichtig seien und was sie selbst in ihrem Mikrokosmos dazu beitragen könnten.



Ein großes Herz und ein gemeinsames Lied

Neben den Gesprächen und Unterrichtsinhalten wurde im Eingangsbereich der Schule eine Kerze entzündet, die das Licht des Friedens symbolisieren soll und die den ganzen Tag brennt. Außerdem haben die Kinder Friedenstauben gebastelt und das ganze Schulhaus damit geschmückt. Im Mittelpunkt der Friedenserziehung stand jedoch die „blau-gelbe Aktion“: Zum wiederholten Mal kamen die Kinder in blau-gelber Kleidung, den Farben der ukrainischen Nationalflagge, zum Unterricht und trafen sich auf dem Schulhof. Dort bildeten sie ein großes Herz und sangen gemeinsam ein Friedenslied. Auch eine Schweigeminute wurde abgehalten.



Spenden für Flüchtlinge gesammelt

Im Rahmen der Aktionen wurden Spenden für die Flüchtlinge gesammelt. Pauli: „Wir möchten an der Münsinger Grundschule ein klares Ja zu unseren demokratischen und freiheitlichen Werten ausdrücken, einen Beitrag zur Unterstützung leisten und unseren Schulkindern vermitteln, dass Frieden etwas ist, das nicht von selbst kommt.“

