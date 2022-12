Kein neuer Papst, sondern Räucherfisch

Blick in die Räucherkammer: In einer Art Regal an Haken aufgehängt, beziehungsweise auf einem Blech ausgebreitet, werden die Fische in den Räucherofen geschoben. Nach zweieinhalb Stunden kommen die Renken, Forellen, Saiblinge und Brachsenfilets goldgelb heraus. Der Ambacher Fischer Martin Maier hat für unsere Serie nicht nur das Fenster zu seiner Räucherkammer geöffnet, sondern uns sogar die Tür zu seinem Allerheiligsten aufgemacht. © tal

Zur Einstimmung auf Weihnachten laden wir zum Adventsfensterln ein. Heute blicken wir in das Räucherkammerl des Ambacher Fischwirtschaftsmeisters Martin Maier.

Ambach – Weißer Rauch steigt aus dem Kamin in den trüben Dezemberhimmel. Die Tür öffnet sich aber nicht zur Sixtinischen Kapelle, wo der Rauch einen neuen Papst ankündigt, sondern es gewährt Einblick in die Räucherkammer des Fischers Martin Maier von der Fischerei Huber in Ambach (Münsing). Die Hütte mit dem Ofen befindet sich neben dem Landhotel Huber, nur wenige Meter vom Ufer des Starnberger Sees entfernt.

Münsing: Ein Blick hinter die Kulissen bei Fischwirtschaftsmeister Martin Maier

Im See hat der 35-Jährige zuvor Renken und Brachsen mit dem Netz aus dem Wasser geholt. Einige wenige Saiblinge und Forellen aus regionaler Aquakultur kommen ebenfalls in den Ofen. Die Fische, die Maier zum Räuchern auswählt, werden vorher schockgefrostet. Dadurch, so erklärt der Fachmann, würden die Schleimzellen zerstört, und die Haut erhalte einen schönen Glanz. Vor dem Räuchern legt der Fischwirtschaftsmeister die Schuppentiere für mehrere Stunden in Salzlake ein und lässt sie anschließend trocknen.

An Metallhaken aufgehängt wandern sie jetzt in den etwa zwei Meter hohen Räucherofen. Die größeren Brachsen hat Maier filetiert. Die Stücke werden auf einem Rost ausgebreitet. Im Ofen garen die Fische zunächst bei rund 80 Grad Celsius. Maier heizt mit Gas, andere verwenden Holz zum Feuern. „Mit Gas kann ich die Temperatur besser regulieren“, erklärt er. Zwischendurch dreht der Fischer den Temperaturregler immer wieder kurz nach oben, um wirklich sämtliche möglichen Keime abzutöten. Die Feuchtigkeit entweicht in Form von Abluft – sichtbar als der weiße Rauch.

Nach zweieinhalb Stunden sind die Fische fertig geräuchert

Nach dem Garen beginnt das Räuchern. Für den typischen Geschmack und die goldgelbe Farbe des Räucherguts sorgt feines Buchenmehl, das der Fischer in eine Schale über dem Gasbrenner auf dem Boden des Ofens gibt. „Manche verwenden auch gemahlene Obsthölzer wie zum Beispiel Kirsche oder Zwetschge“, sagt Martin Maier. Dem Mehl könnte er auch Kräuter beigeben. Er begnügt sich jedoch mit gestoßenem Pfeffer und Lorbeerblättern, um das feine Aroma der Süßwasserfische nicht zu verfälschen. Schon bald verbreitet sich ein herrlicher Duft in der Hütte. Nach zweieinhalb Stunden öffnet Maier die Ofentür und nimmt die Renken, Saiblinge und Forellen mit Handschuhen vom Haken, beziehungsweise die Brachsen vom Rost.

Neben dem Heiß- wendet der Fischer auch die Methode des Kalträucherns an. Hier herrschen maximal 30 Grad Celsius im Ofen. Die Fische werden zum Konservieren intensiver gesalzen, besitzen etwas mehr Biss und sind länger haltbar. Einen Teil der mit Rauch veredelten Renken, Saiblinge und Seeforellen verkaufen die Maiers – Großvater Johann Huber, Mutter Doris Maier, Martin Maier und Ehefrau Eva-Maria Caggiano – in ihrem Hofladen an der Holzbergstraße 5 als ganze Stücke. Den anderen Teil zerlegt Maier nach dem Räuchern und etwas Abkühlzeit zu Filets. Diese seien beliebter, sagt er, obwohl das Entgräten bei diesen Fischsorten im Gegensatz zu Weißfischen wie Brasse oder Karpfen einfach sei. Auch Räucheraal verkauft er. Die bedrohte Art unterliegt jedoch strengen Fangbeschränkungen. Brachsen verarbeitet die Familie gern zu feiner Creme oder Fischquiche. Sie bereitet Salate, Eingelegtes und Ravioli selber zu. Eine Besonderheit ist ihr Karpfenschinken.

Fischereirecht wird immer weiter vererbt

An Restaurants liefern die Maiers hauptsächlich frischen Fisch. Sie verkaufen die Spezialitäten mit Rücksicht auf die Schonzeiten von Mitte März bis Oktober. Mittlerweile hat die Schonzeit für Renken begonnen, weshalb der Weihnachtsverkauf der letzte in diesem Jahr ist. Wer noch einen Fisch auf seinem Teller haben möchte: Die Familie verkauft an diesem Freitag noch von 10.30 bis 18.30 Uhr.

Am Starnberger See gibt es noch 34 Berufsfischer. Früher waren es über 100. 1861 schlossen sie sich zu einer Fischerinnung und 1909 zu einer Genossenschaft zusammen. Die Fischer geben das Fischereirecht innerhalb ihrer Familien weiter. Das Fischereirecht der Familie Huber/Maier geht auf das Jahr 1541 zurück. 1998 übergab Johann Huber den Betrieb seiner Tochter, der Fischwirtschaftsmeisterin Doris Maier. Deren Sohn Martin machte 2009 seine Ausbildung zum Fischwirt und ist seit 2021 Fischwirtschaftsmeister. Der 35-Jährige ist gerade dabei, den Familienbetrieb zu übernehmen. Während der Winterpause arbeitet er als Restaurator.

Tanja Lühr

