Münsing: Ein Konzept gegen Wildparker muss her

Die Anwohner leiden unter dem Parkchaos (Symbolbild). © Archiv

Die Anwohner des Riedwegs in Ammerland leiden unter dem Parkchaos. Ein Planungsbüro stellte dem Münsinger Bauausschuss nun ein Konzept vor.

Münsing – Die Parksituation am Ammerlander Riedweg ist der Gemeinde seit Jahren ein großer Dorn im Auge. Die Fläche ist insgesamt völlig ungeregelt, und sowohl die Einfahrt auf den Riedweg als auch auf die Nördliche Seestraße sind nicht klar definiert. Spaziergänger, Biergartenbesucher, Badegäste, die den öffentlichen Strand neben dem Schloss nutzen – sie alle stellen ihre Autos kreuz und quer auf dem Grundstück oberhalb der Seestraße ab. Die Anwohner leiden unter dem Chaos, denn oft ist auch der Riedweg selbst zugeparkt.

Ein Konzept gegen Wildparker muss her

Vor fünf Jahren hatte sich der Münsinger Gemeinderat zuletzt mit dem Grundstück befasst, ohne damals zu einem Ergebnis zu kommen. Vor einem Jahr besichtigte der Bauausschuss das Grundstück erneut. Jetzt wurde in diesem Gremium abermals über Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert.

Christian Ufer vom Planungsbüro Terrabiota aus Starnberg stellte dazu einige Varianten vor: Auf der Fläche sollen 18 markierte Stellplätze entstehen. Die Markierungen dienen auch dazu, dass die Besucher nicht mehr so nah an die dort stehenden Bäume heranfahren, wodurch diese besser geschützt werden.

Neuordnung könnte 2023 erfolgen

Aus Sicht der Gemeinde hat es keinen Sinn, noch mehr Plätze zu schaffen, da man damit nur noch mehr Verkehr anlockt. Deutlicher gekennzeichnet werden soll außerdem der Einfahrtsbereich in die Nördliche Seestraße. Der Weg in den Wald Richtung Weipertshausen soll für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr von Parkern freigehalten werden, die Längsparker am Riedweg will man weiterhin dulden. Seine Pläne wird Christian Ufer demnächst dem Gemeinderat präsentieren. Laut Josef Limm, Technischer Leiter im Bauamt, könnte die Neuordnung des Bereichs dann im kommenden Jahr erfolgen.

