Eine Schlauchpflegeanlage für die Münsinger Feuerwehr

Einen Feuerwehrschlauch händisch zu trocknen, ist eine echte Knochenarbeit. In Münsing übernimmt das jetzt eine Schlauchpflegeanlage.

Münsing – Die Schläuche der Feuerwehr müssen im Einsatz einiges aushalten – und dementsprechend im Anschluss überprüft und gepflegt werden. Das wiederum bedeutet eine echte Knochenarbeit für mehrere Kameraden gleichzeitig. „Waschen, aufhängen, nach ein paar Tagen Trockenzeit wieder abnehmen, aufrollen“, beschreibt Michael Reich von der Freiwilligen Feuerwehr Münsing das Prozedere. Für die Kameraden aus seiner Wehr und die anderen vier Gemeindefeuerwehren Münsings (Holzhausen, Ammerland, Degerndorf, St. Heinrich) ist das jetzt Vergangenheit: „Wir haben seit einem guten Monat eine Schlauchpflege- und Prüfanlage.“

Klein ist sie mit ihren sechs Quadratmetern nicht, aber äußerst effektiv. Statt tagelanger Arbeit mit viel Manpower ist nun nur noch ein Feuerwehrler nötig, um innerhalb von sieben Minuten einen Schlauch wieder einsatzklar zu machen. Die Maschine von der Firma Bockermann weicht ein, wäscht, prüft auf Lecks, trocknet und wickelt das Einsatzmittel wieder auf.

72 000 Euro hat die Anlage gekostet, „wobei die Gemeinde 19 800 Euro Staatszuschuss als Festbeitragsförderung erhalten hat“, berichtet Bürgermeister Michael Grasl. Reich führt die neue Anlage beim Ortstermin vor: Er legt einen Schlauch in den Einzug und kuppelt ihn im Anschluss an die erste Prüfscheibe an. Über ein Display wird jeder Schritt gesteuert, durch die großen Sichtscheiben kann jeder Arbeitsgang verfolgt werden. Frisch gewaschen wird der Schlauch über einen weiteren Anschluss auf seine Dichtigkeit geprüft. Er wird so lange mit Wasser befüllt, bis ein Druck von 16 Bar erreicht ist. „Diesen muss er nun eine Minute halten“, erklärt Reich. Sollte also irgendwo ein kleines Loch sein, wird die Schwachstelle sofort erkannt.

„Wir haben uns im Vorfeld gut informiert“, meint Erster Kommandant Peter Müller. Dazu gehörten auch Besuche an der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried und bei den Kameraden in Egling, die bereits eine ähnliche Anlage besitzen und gute Erfahrungen damit gemacht haben. Dass die Pflege der rund 300 Schläuche aus allen fünf Feuerwehren auf diese Art erleichtert wird, ist für Müller nicht selbstverständlich. „Es steckt eine Menge Geld darin und wir sind sehr dankbar, dass dies so investiert worden ist.“

