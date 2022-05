Münsing erinnert an 28 Opfer des Todesmarschs - Sie lagen in einem ehemaligen Massengrab

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Bürgermeister Michael Grasl (li.) erinnerte daran, wie aktuell die Mahnung zum Frieden ist. Die Segnung nahmen der evangelischen Pfarrer Christian Moosauer und der katholische Pfarrer Martin Kirchbichler vor. © Lippert

15 Jahre lang lagen unbekannte Opfer des Todesmarsch auf dem Degerndofer Friedhof. Daran erinnert seit vergangenen Freitag ein Gedenkstein und eine Infotafel.

Münsing – 22 Mahnmale zeichnen die Route nach, auf der Tausende evakuierte KZ-Häftlinge in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in den Süden getrieben wurden. Die Gemeinde Münsing hat sich am Freitag in das Gedenken des so genannten Todesmarschs eingereiht, der auch am Ostufer des Starnberger Sees vorbeiführte. Auf dem Degerndorfer Friedhof wurde ein Gedenkstein sowie eine Infotafel eingeweiht, die an die 28 unbekannten Opfer erinnern, die hier viele Jahre in einem Massengrab lagen. „In dieser Stunde wollen wir ein Zeichen setzen“, begann Bürgermeister Michael Grasl seine Rede. Ein Zeichen für Frieden und Versöhnung.

Im Massengrab lagen viele Männer aus der Ukraine

Die aktuelle Weltlage dürfte auch dem Letzten klargemacht haben, dass Gewalt zwischen Menschen und Krieg zwischen Völkern mitnichten der Vergangenheit angehören. „Als wir zu planen angefangen haben, ahnten wir nicht, welche bedrückende Aktualität das Thema bekommen würde“, sagte der Rathauschef in seiner Ansprache. Im Degerndorfer Massengrab lagen junge Männer aus dem Osten, aus der Ukraine, aus Litauen, Opfer eines mörderischen Regimes. Weil unklar ist, welchen Religionen sie angehörten, entschieden sich die Verantwortlichen als Symbol für einen Baum, der in vielen Kulturen verbreitet ist. Ein Musiker spielte auf einem Akkordeon östliche Weisen, zur Erinnerung daran, dass ein Häftling ein Akkordeon bis nach Reichersbeuern mitschleppte.

Der Eurasburger Regisseur Max Kronawitter hat die Vorgänge um die Bestattung am Degerndorfer Friedhof gründlich erforscht. © Lippert

Der Eurasburger Regisseur Max Kronawitter, dessen Todesmarsch-Dokumentation derzeit in den Kinos läuft und der die Vorgänge in Degerndorf für die Gemeinde gründlich erforscht hat, erinnerte an die Ungeheuerlichkeiten, die damals passierten. Ab dem 28. April 1945 lagerte ein Marschblock im Waldstück zwischen Achmühle und Bolzwang. Das Wetter war schlecht, die Nervosität unter den äußerst brutalen Bewachern war groß: Gerüchte besagten, dass die Regierung kapituliert hätte. Die KZ-Häftlinge kauerten auf dem schneebedeckten Boden. Viele starben in dem zweieinhalbtägigen Lager schlicht an Entkräftung, andere wurden wohl bei einem Ausbruchsversuch erschossen. Fest steht: Als sich die Überlebenden in Bewegung setzten, fehlten 69 Menschen. Sie waren tot.

Die Toten sollten laut Befehl lediglich verscharrt werden

28 der Leichen kamen nach Degerndorf. Die Nazis befahlen, dass sie lediglich verscharrt werden, ohne die Spur eines Grabhügels. Der Seelsorger, Expositus Ludwig Betzinger, widersetzte sich dem Befehl und bestatte die Toten in geweihter Erde. Ja, er begleitete die Beisetzung mit Weihwasser und Gebet, schließlich hätte auch ein Katholik unter den Toten sein können. „Es war der erste Versuch, diesen Menschen ihre Würde wieder zu geben“, so Kronawitter. Die Häftlingsnummer notierte niemand, eine Identifikation war folglich ausgeschlossen. Nach dem Krieg, im Jahr 1960, wurden die Leichen exhumiert und auf den KZ-Ehrenfriedhof Dachau-Leitenberg eingebettet.

Der Geistliche Ludwig Betzinger bestattete die 28 Opfer des Todesmarschs, obwohl er ganz andere Anweisungen hatte. Das erforderte Mut und Menschlichkeit. © Diözese München

Die Pfarrer Martin Kirchbichler und Christian Moosauer segneten in einem ökumenischen Akt den Gedenkstein. Kirchbichler betonte die die Würde jedes Menschen. Moosauer brachte die Sorge zum Ausdruck, dass die Menschheit die Fehler der Vergangenheit wiederholt. „Der Weg war damals der falsche“, sagte er. „Beten wir, dass jetzt der richtige gegangen wird.“ Expositus Betzinger sei ein gutes Vorbild, das dazu ermutigen kann, barmherzig zu sein. Bevor im Degerndorfer Schulhaus der Kronawitter-Film „Als das Grauen vor die Haustür kam“ ausgestrahlt wurde, ergriff der Gautinger Ex-Bürgermeister Ekkehard Knobloch das Wort. In seiner Gemeinde war vor 33 Jahren das erste Mahnmal aufgestellt worden, gegen so manchen Widerstand.

Der Gedenkstein besteht aus Granit aus dem Bayerischen Wald, ist 160 Zentimeter hoch, 50 Zentimeter breit und 20 Zentimeter stark. Der Baum wurde als Symbol ausgewählt, weil unklar ist, welcher Religion die Toten angehörten. © Ufertinger

Die Erinnerung an den Todesmarsch war, wie er erzählte, ein Tabu-Thema, über das höchstens getuschelt und geflüstert wurde. Knobloch beglückwünschte die Gemeinde Müsing zu der „stilvollen, wunderbaren Feier“. „Sie hat uns wieder einmal bewusst gemacht, was vor gar nicht allzu langer Irres, Erschütterndes passiert ist.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.