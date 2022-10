Nicht nur dumm, sondern auch gefährlich: Immer wieder verschwinden Ortsschilder

Teilen

Beliebtes Diebesgut in jüngster Zeit: Ortstafeln wie diese hier in Münsing. © sh/Archiv

Immer wieder werden Ortsschilder gestohlen, Münsing ist unter Dieben besonders beliebt. Das macht der Gemeinde reichlich Ärger.

Münsing – In Münsing scheint jemand Ortsschilder zu sammeln. Oder es hat sich zu einem Sport unter Jugendlichen entwickelt, die gelben Schilder in der Nacht abzumontieren. Josef Limm, Technischer Leiter im Bauamt, hat keine Erklärung für die in jüngster Zeit gehäuften Diebstähle (wir berichteten). Geklaut wurden das Ammerlander und das Weipertshausener Schild Richtung Allmannshausen sowie in der Nachbargemeinde das Höhenrainer Schild. Die Münsing-Tafel von Holzhausen kommend haben Bauhofmitarbeiter am Straßenrand gefunden. „Offenbar wurden die Täter hier bei der Arbeit gestört“, vermutet Limm.

Ein Blechschild kostet Gemeinde bis zu 400 Euro

Michael Grasl, Bürgermeister von Münsing, ärgert sich gewaltig über den Unsinn: „Wer sich daran freut, dass letztlich der Steuerzahler für jede Ersatzbeschaffung aufkommen muss, ist zu bedauern.“ So ein Blechschild kostet laut Limm zwischen 300 und 400 Euro. „Die Preise sind extrem gestiegen. Früher zahlten wir 150 bis 200 Euro.“ Zudem gebe es lange Lieferzeiten. Der Bauhof überlege jetzt, die Schrauben so zu verschließen, dass man sie mit einem normalen Schraubenschlüssel nicht mehr lösen könne. Der Bauamtsmitarbeiter weist darauf hin, dass ohne Ortseingangsschild theoretisch auch keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 50 Stundenkilometer gilt. Der Diebstahl ist also nicht nur dumm, sondern auch gefährlich.

Von einem Kavaliersdelikt könne man hier in der Tat nicht sprechen, erklärt Polizeiobermeister Sebastian Barth von der Wolfratshauser Inspektion. Er glaubt, dass die Aktionen in der Gemeinde Münsing auf eine „Schnapsidee“ von feiernden Jugendlichen zurückgehen. So etwas gebe es immer wieder an verschiedenen Stellen. Eine Zeit lang verschwand in regelmäßigen Abständen das Ortsschild „Leoni“ in der Gemeinde Berg. Heißt jemand zufällig Leoni(e) oder will eine Dame mit diesem Vornamen beeindrucken, mag das ja noch nachvollziehbar sein. Auch, dass Souvenirjäger ein „Lederhose“, „Pups“ oder „Poppenhausen“ mitgehen lassen, um es im Partykeller oder Schlafzimmer als Gag aufzuhängen, kennt die Polizei. Aber ein „Weipertshausen“?

Münsing: Gemeinde ärgert sich über gestohlene Ortsschilder

Die Aufklärungsrate sei leider „verschwindend gering“, sagt Barth. Erwische die Polizei einen Täter, erwarte ihn eine Anzeige wegen Diebstahls. Es hänge dann vom Richter ab, welche Strafe der Scherzbold aufgebrummt bekomme – von Sozialstunden bis zu einer Geldstrafe sei alles möglich. Barth ruft die Bürger dazu auf, sich sofort in seiner Dienststelle oder unter der 110 zu melden, wenn sie jemanden auf frischer Tat ertappen. tal

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)