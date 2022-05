Gemeinderat verabschiedet Bebauungsplan für Seniorenwohnstift Ambach

Teilen

So soll es einmal aussehen: Das Seniorenwohnstift in Ambach wird das Architekturbüro Matteo Thun gestalten. Wie schon die Wiedemann-Klinik sollen sich die Gebäude terrassenartig in das Gelände einfügen. © Visualisierung: Matteo Thin

Mit der Verabschiedung des Bebauungsplans ist das umstrittene Seniorenwohnstift Ambach der Realisierung näher gekommen. Die Gegner konnten das nicht verhindern.

Münsing – Trotz aller Versuche der Gegner, das Projekt Seniorenwohnstift in Ambach vorläufig zu stoppen, hat der Münsinger Gemeinderat am Dienstag den Bebauungsplan für das ehemalige Wiedemann-Klinikgelände verabschiedet. Das heißt, das Kuratorium Wohnen im Alter (KWA) kann jetzt einen Bauantrag einreichen.

Nachdem die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Seniorenwohnstift in Ambach kleiner planen“ erfahren hatten, dass die Gemeinde eine Sondersitzung plant mit dem Ziel, den Bebauungsplan für das Gelände als Satzung zu beschließen, stellten sie in letzter Minute, am 29. April, einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht München. Ihre Forderung: Die Gemeinde sollte in der Sitzung am Dienstag keinen entsprechenden Beschluss fassen.

Eilantrag wird kurz vor Beginn der Sitzung abgelehnt

Wie berichtet bezweifeln die Gegner, dass der Plan in der aktuellen Fassung rechtmäßig ist. Der von ihnen beauftragte Architekt Christoph Marklstorfer kommt in seinen Berechnungen zu dem Ergebnis, dass die Neubauten durch KWA mehr Fläche in Anspruch nehmen als die früheren Wiedemann-Klinikgebäude, nämlich 24 Prozent mehr. Das entspreche nicht der Forderung der 419 Bürger, die das Bürgerbegehren unterzeichnet haben, schrieb der Rechtsanwalt der Gegner an das Verwaltungsgericht.

Aktuelle Nachrichten aus Münsing lesen Sie hier.

Doch die Richter sahen es anders und lehnten den Eilantrag wenige Stunden vor Sitzungsbeginn ab. Der eigens zur Sitzung angereiste Anwalt der Gemeinde, Dr. Gerhard Spieß, erläuterte das Urteil. Er zerpflückte sämtliche Zahlen von Marklstorfer und erklärte, warum die Zahlen des Architekten der Gemeinde, Christian Weigl, niedriger ausfallen. Es geht dabei um komplexe Unterscheidungen zwischen Hauptanlagen und Nebenanlagen, um eingerechnete oder nicht eingerechnete Terrassenflächen und Dachüberstände. „Es wurden Äpfel mit Birnen verglichen.“

Laut Gericht war das Bürgerbegehren „unzulässig“

Das hatte auch Bürgermeister Michael Grasl (Freie Wähler) bereits kritisiert. Das Verwaltungsgericht nennt das Bürgerbegehren sogar „unzulässig“, weil die Initiatoren bereits bei der Unterschriftensammlung mit falschen Größen- und Prozentangaben argumentiert und somit gegen das „Täuschungs- und Irreführungsverbot“ verstoßen hätten.

Lesen Sie auch: Die Wiedemann-Klinik: Wo Nachkriegsdeutschland kurte

Prof. Matthias Richter-Turtur (Grüne) wiederum, der als einziger Gemeinderat gegen den Bebauungsplan stimmte, warf der Gemeindeverwaltung vor, mit „Tricks“ gearbeitet zu haben. Sie habe beim Ratsbeschluss zur Annahme des Bürgerbegehrens im November einen wichtigen Halbsatz weggelassen, was ihm, Richter-Turtur, erst im Nachhinein aufgefallen sei. Rathauschef Grasl wies diesen Vorwurf entschieden zurück und verlangte eine Entschuldigung von Richter-Turtur, worauf dieser aber nicht einging. Dessen Beschwerde bei der Regierung von Oberbayern über den „Umgang der Gemeinde mit dem Bürgerbegehren“ wurde von der Regierung ebenfalls abgelehnt, ebenfalls genau am Tag der Sitzung.

Lesen Sie auch: Gemeinde übernimmt Ziele des Bürgerbegehrens

Die während der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen zum Bauvorhaben beinhalteten wenig neue Aspekte. Gefordert wurde unter anderem, dass in der Satzung festgelegt wird, dass KWA eine Tagespflege für Senioren anbietet. Laut Gemeinde ist das auf jeden Fall vorgesehen. Tanja Lühr

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.