Die Polizei musste die Autobahn 95 in Richtung München im Bereich der Anschlussstelle Wolfratshausen am Freitagmorgen für rund 45 Minuten sperren.

Unfall an der Anschlussstelle Wolfratshausen

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Freitagmorgen auf der A95 im Bereich der Anschlussstelle Wolfratshausen ereignet. An einem Kleintransporter hatte sich ein Hinterrad gelöst.

Münsing – Es ist der Albtraum eines jeden Autofahrers: Ein 21 Jahre alter Moldawier war am Freitagmorgen kurz vor 7 Uhr auf der Autobahn 95 in Richtung München unterwegs – als sich das rechte Hinterrad an seinem Iveco-Kleintransporter löste. Ausgerechnet kurz nach der Anschlussstelle Wolfratshausen, am Ende des dortigen Baustellenbereichs, berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Weilheim. Dem Kfz-Lenker gelang es allerdings, den Transporter auf dem linken Fahrstreifen im Gemeindebereich Münsing zu stoppen.

Hinterrad löst sich von Kleintransporter: Polizei muss A95 im Berufsverkehr sperren

Bei dem Manöver brach der am Heck des Iveco angebrachte Metallkasten für das Bordwerkzeug ab. Schrauben und Muttern verteilten sich großflächig über die Fahrbahn. „Vier nachfolgende Fahrzeuge konnten den herumliegenden Gegenständen nicht mehr ausweichen und wurden beim Darüberfahren leicht beschädigt“, so die Polizei. Das Quartett konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Der Schaden an diesen vier Pkw summiert sich auf 4000 Euro.

Verkehrspolizeiinspektion bittet weitere Geschädigte, sich zu melden

Am Kleintransporter entstand ein Schaden im Bereich des rechten hinteren Unterbodens, der Radaufhängung des rechten Hinterrades und des rechten Schlusslichtes. Die Reparatur kostet mindestens 3000 Euro.

Im Rahmen der Aufräumarbeiten musste die A 95 in Richtung Landeshauptstadt für rund 45 Minuten komplett gesperrt werden – im Berufsverkehr bildete sich ein erheblicher Rückstau. Danach konnte der Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen am Unfallort vorbeigeleitet werden. Nachdem der nicht mehr fahrtüchtige Iveco geborgen und abgeschleppt war, gab die Polizei die Autobahn gen Norden um kurz vor 9 Uhr wieder für den Verkehr frei.

Da möglicherweise noch weitere als die vier bislang bekannten Fahrzeuge beim Überfahren der Metallteile beschädigt worden sind, bittet die Verkehrspolizeiinspektion Betroffene, sich unter der Rufnummer 08 81/64 03 02 zur nachträglichen Aufnahme zu melden. (cce)

